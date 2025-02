A la banqueta el president del Parlament balear per delicte d’odi

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Palma ha dictat la interlocutòria d’obertura de judici oral contra el president del Parlament, Gabriel Le Senne, acusat d’un delicte d’odi per trencar una imatge de víctimes del franquisme en un ple.

La resolució sol·licita també a l’acusat una fiança de 40.000 euros en el termini d’un dia, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB). El jutge sol·licita l’esmentada fiança per assegurar les responsabilitats pecuniàries que poguessin imposar-se durant el procediment. En cas de no abonar la fiança, el magistrat informa que s’embargaran els béns de Le Senne en prou quantitat per assegurar la xifra assenyalada.