Els EUA insten Zelenski a “rebaixar el to” i que accepti el tracte de Trump sobre terres rares

L’assessor de Seguretat Nacional dels Estats Units, Michael Waltz, va recomanar ahir al president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, que “rebaixi el to” i accepti l’“oportunitat històrica” que li ofereix l’Administració Trump amb l’acord d’explotació dels seus recursos naturals.

Waltz va assegurar que d’aquesta manera Ucraïna no només es convertirà en un soci de futur “de manera sostenible”, sinó que a més aconseguirà les garanties de seguretat que tant reclama. “És el millor que poden esperar, més que un altre paquet de municions”, va dir en una entrevista a Fox News.

“Han d’abaixar el to, analitzar-ho amb deteniment i firmar l’acord”, va instar Waltz, que ha coincidit amb el vicepresident JD Vance al qualificar d’“inacceptables” els últims comentaris de Volodímir Zelenski sobre el president dels EUA, Donald Trump.

Dimecres, Trump va advertir que la Tercera Guerra Mundial “no és tan lluny”, si bé va voler tranquil·litzar els ànims al prometre que des que és a la Casa Blanca “no passarà”, assegurant que està treballant per posar fi als conflictes.

A més, el secretari del Tresor dels EUA, Scott Bessent, va explicar que la possibilitat d’alleujar les sancions contra Rússia per la guerra d’Ucraïna podria ser sobre la taula de negociació.

En un intent de rebaixar el to que s’exigeix des de Washington, Zelenski es va reunir amb el representant especial de la Casa Blanca per a la guerra russoucraïnesa, Keith Kellogg, a qui va transmetre la disposició de Kíiv de firmar amb els EUA un acord sobre inversions que inclogui també garanties de seguretat per a Ucraïna.

JD Vance es va endinsar en el conflicte assegurant que Rússia té un “enorme avantatge” sobre el camp de batalla, que persistirà per molts més paquets d’armes que continuï enviant Occident i va lamentar que durant aquests tres anys ningú no hagués avisat els ucraïnesos que “no tenien camí cap a la victòria”.

L’exèrcit rus ha accelerat en els últims mesos la seua màquina de guerra a fi de conquerir tot el Donbàs i arribar a la primera ronda de negociacions amb els EUA sobre Ucraïna sense assignatures pendents al camp de batalla.

Ahir, almenys quatre persones van morir com a conseqüència d’un nou atac rus sobre la ciutat ucraïnesa de Kostantínovka, a Donetsk.

Per la seua part, el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, va demanar als socis de l’Aliança que augmentin la despesa militar al 2% del PIB d’aquí a l’estiu i va advertir que qui no compleixi rebrà “una trucada d’un home molt simpàtic a Washington”, amb referència a Trump.

■ Fonts europees van indicar ahir que hi ha prevista la visita de diversos líders europeus a Kíiv, entre els quals el president espanyol Pedro Sánchez, i que d’altres s’hi puguin sumar per videoconferència per mantenir una cimera simbòlica amb Volodímir Zelenski en la qual es visualitzi el suport europeu.

L’alcalde de Kíiv, Vitali Klitxkó, va reclamar que la UE mantingui el suport a Ucraïna, i va dir que l’estabilitat del continent europeu depèn que s’aconsegueixi la pau. El president francès, Emmanuel Macron, va obrir ahir la porta a l’enviament de forces de pau a Ucraïna, “d’aquí a un marc planificat”, una vegada s’hagi negociat la pau.