Podem va apartar Monedero per denúncies de violència sexual

Podem va explicar ahir que va apartar el cofundador de la formació Juan Carlos Monedero de l’activitat del partit quan va tenir coneixement el 2023 de testimonis sobre presumpta violència sexual protagonitzada per ell.

Fonts de Podem van defensar haver actuat “des del primer minut” en el moment que van tenir coneixement de les queixes contra Monedero, el setembre del 2023. El partit va explicar que va rebre, en l’esmentada data, dos testimonis de presumpta violència sexual contra el cofundador de la formació. D’aquesta forma, va assenyalar que Podem va actuar i va deixar de convocar a les activitats del partit Monedero, que des del 2015 no ocupava cap càrrec en la direcció i que el maig del 2023 havia abandonat l’Institut República i Democràcia.

Ahir es va saber que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) té obert un expedient d’informació reservada sobre el cofundador de Podem després de rebre una denúncia sobre un possible cas d’assetjament sexual, segons El País.

El politòleg va afirmar que mai no va tenir constància d’aquestes suposades denúncies i que el partit no li va comunicar res relatiu a desplaçar-lo de l’activitat. Va recalcar que portava temps desvinculat dels actes de Podem arran de “divergències” amb l’actual direcció. Va afirmar a més que porta dotze anys patint “denúncies falses” per “rumors” orquestrats per fer-li mal i que no li sembla “just” veure’s escatxigat per acusacions de presumpte assetjament sexual, quan ell és un defensor de la llei del només sí és sí.