El Suprem retira el passaport a Ábalos després de declarar com a imputat

El jutge d’instrucció del Tribunal Suprem Leopoldo Puente va acordar ahir la retirada del passaport, la prohibició de sortir d’Espanya i compareixences quinzenals davant el Suprem per a l’exministre de Transports José Luis Ábalos després de comparèixer com a investigat, a l’haver obtingut el suplicatori del Congrés.

Al final de la seua compareixença, el jutge va dictar un acte en el qual diu que “persisteixen els indicis de la possible comissió de diferents il·lícits penals” que “podrien omplir, si més no”, els delictes d’organització criminal, tràfic d’influències i suborn, sense citar la malversació, com sí que va fer en anteriors ocasions.

Puente assenyala que aquestes mesures “resulten precises, en consideració a la particular gravetat dels fets delictius que se li atribueixen, a fi d’assegurar, en la mesura raonablement possible, que l’investigat no pugui en l’avenir sostreure’s a l’acció de la justícia i que compareixerà en la causa quan fos cridat”.

Puente va prendre aquesta decisió a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció que va demanar les cautelars argumentant que existeixen indicis de criminalitat, una sol·licitud a què es va adherir l’acusació popular del PP, que coordina les altres sis personades. Es tracta de les mateixes cautelars que pesen contra els altres dos investigats, l’empresari i presumpte comissionista de la trama Víctor de Aldama i l’exassessor de l’exministre Koldo García.

Durant la compareixença, que va durar 40 minuts, Ábalos va respondre a les preguntes del jutge, del fiscal i de la seua defensa limitant-se bàsicament a ratificar el que havia dit en la seua declaració voluntària del 12 de desembre, en què va negar el cobrament de comissions i va rebutjar apuntar càrrecs del Govern central o del PSOE.

Segons fonts jurídiques, l’exministre va tornar a insistir que el seu patrimoni és net i que no té productes financers ni societats, a l’espera del que conclogui l’informe que té pendent l’UCO sobre això. També va negar amb rotunditat les últimes acusacions de De Aldama sobre els pisos que va dir haver llogat per a trobades amb “senyoretes” en què va ubicar Ábalos, Koldo i el ministre Ángel Víctor Torres.