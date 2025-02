El Suprem avala l’escorcoll al fiscal general de l’Estat

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Sala d’Apel·lacions del Tribunal Suprem (TS) va avalar ahir per unanimitat la decisió del magistrat Ángel Hurtado d’ordenar l’entrada i escorcoll que va efectuar la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil el passat 30 d’octubre al despatx del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, per investigar la presumpta revelació de secrets denunciada per Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que suposa un suport a la investigació del jutge Ángel Hurtado.

En una interlocutòria de 47 folis, els magistrats expliquen que “ni la Fiscalia General de l’Estat ni cap altra institució tenen garantia d’immunitat”. “Qui instrueix és el Tribunal Suprem, a qui la llei li confereix aquesta actuació”, subratllen.

El Suprem considera “obvi” que “González Amador s’enfronta a un procés judicial i que la revelació del correu del dia 2 de febrer del 2024, assumint o reconeixent la seua culpabilitat de dos delictes fiscals [ja que s’hi indica que el lletrat defensor actua de comú acord amb ell], pot tenir repercussió en el dret a la presumpció d’innocència”.

Els magistrats Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo i Eduardo de Porres desestimen així els recursos presentats per la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat al considerar que el delicte investigat ho permet, la investigació era necessària i l’escorcoll era l’únic mitjà possible. Tant Advocacia com Fiscalia denunciaven una vulneració de drets fonamentals que comportarien la nul·litat d’aquest escorcoll i de l’efectuat aquest mateix 30 d’octubre al despatx de la cap de la Fiscalia Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

La Fiscalia defensava que tots dos escorcolls eren nuls i que tot el que hi havien trobat no hauria de tenir-se en consideració en la investigació judicial.

Al seu judici, les interlocutòries d’entrada i escorcoll “no contenen cap raonament per justificar la idoneïtat, necessitat i proporcionalitat de les mesures acordades”.