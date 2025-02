Trump assegura que va “millor que mai” a les enquestes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president dels EUA, Donald Trump, va assegurar ahir que està gaudint dels millors resultats a les enquestes des que va arribar al poder per primera vegada el 2016 i que els seus opositors demòcrates “s’estan tornant bojos i no saben què fer”. El mandatari va reaccionar així a dos recents sondejos publicats per CNN/SSRS i The Washington Post/Ipsos que atorguen al president només un 47 i un 51% d’aprovació.

Per una altra banda, Donald Trump va afirmar que el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, “no és tan important” per ser present en les reunions per posar fi al conflicte, ja que fa “molt difícil tancar acords”. Mentrestant, el president de l’Argentina, Javier Milei, va mantenir dijous una trobada amb Elon Musk, durant la Conferència d’Acció Política Conservadora (CPAC) a Washington, en què li va regalar una motoserra com a símbol de les retallades que està aplicant als EUA.

D’altra banda, una salutació nazi efectuada en aquesta conferència per part de l’exassessor Steve Bannon va provocar que el president del partit d’ultradreta francès Jordan Bardella abandonés l’acte.