Els conservadors guanyen a Alemanya, però amb una ultradreta més forta que mai

Els conservadors alemanys tornaran al Govern a Alemanya després d’un parèntesi de tres anys al guanyar ahir les eleccions generals, però es veuran obligats a formar ràpidament una coalició de govern en un moment geopolític convuls i amb una ultradreta més forta que mai a l’oposició. El líder de la Unió Cristianodemòcrata (CDU), Friedrich Merz, es perfila com a nou canceller alemany després del clar triomf del bloc conservador, format pel seu partit i la Unió Socialcristiana (CSU) bavaresa. La CDU/CSU va obtenir, segons les projeccions de les televisions públiques, un 28,5% dels vots, davant del 20,5% de la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD), que va relegar al tercer lloc el Partit Socialdemòcrata (SPD) de l’encara canceller Olaf Scholz, i al quart Els Verdes, amb un 11,9 o 12%.

“Formaré un govern que representi tota la població i m’esforçaré per formar un govern que resolgui els problemes d’aquest país. Com es pot formar aquest govern, no ho sabem”, va dir Merz ahir a la nit, però va descartar taxativament fer-ho amb AfD.

La CDU no tindrà majoria a la Cambra Baixa, per a la qual cosa calen 316 dels 630 escons, per tant haurà de negociar una coalició, probablement a tres bandes, encara que li hauria agradat fer-ho tan sols amb una força per donar major estabilitat al Govern. Si el partit populista d’esquerres Aliança Sahra Wagenknecht (BSW) no entrés al Parlament –un pronòstic l’hi veia dins i un altre, fora– les xifres donarien per a una gran coalició de socialdemòcrates i conservadors.

La candidata ultradretana a canceller, Alice Weidel, que va doblar el nombre de vots obtinguts el 2021, va dir que la seua mà “sempre està estesa per entrar al Govern i fer realitat la voluntat del poble”.

Donald Trump i líders populars europeus feliciten els guanyadors

El president nord-americà, Donald Trump, va felicitar ahir a la nit el bloc conservador alemany per la victòria electoral. “Sembla que el partit conservador alemany ha guanyat unes eleccions molt importants i esperades. Igual com als Estats Units, el poble alemany s’ha cansat de l’agenda sense sentit comú, especialment en matèria d’energia i immigració, que ha prevalgut durant tants anys”, va anotar el mandatari en un post a la seua xarxa Truth Social. Trump va afegir que “és un gran dia per a Alemanya i per als Estats Units d’Amèrica sota el lideratge d’un cavaller anomenat Donald J. Trump. Felicitats a tots i Moltes Victòries Més!!!”.

D’altra banda, el líder del Partit Popular Europeu, Manfred Weber, va felicitar Friedrich Merz per la seua victòria. “Els votants s’han pronunciat clarament a favor d’un canvi en la política civil i d’una veu forta per a Baviera a Berlín. Ara hem d’abordar junts els problemes del nostre país!”, va afirmar Weber.Per a l’israelià Benjamin Netanyahu la victòria de Merz és una oportunitat per “reforçar encara més la relació entre els nostres dos països”.Per la seua part, diversos dirigents de partits d’extrema dreta europeus van celebrar el resultat electoral d’Alternativa per a Alemanya (AfD). Des d’Itàlia, el vice-primer ministre i líder de la Lliga, Matteo Salvini, va apuntar “Ben fet, Alice Weidel. Segueix així!”. L’eurodiputat de Vox Jorge Buxadé va afirmar que “només AfD pot salvar Alemanya. Només Vox pot salvar Espanya”.