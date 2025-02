Estat i Generalitat de Catalunya acorden un consorci d’inversions, més jutges i 25.000 mossos

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comisión Bilateral Generalitat-Govern espanyol i la Comissió Mixta de Transferències que s’ha celebrat aquest dilluns a Barcelona ha aprovat un consorci per a la gestió i execució de les inversions del Govern a Catalunya, incrementar el nombre de jutges a Catalunya per equiparar-lo a la mitjana espanyola i l’acord per incrementar el nombre d’agents del cos dels Mossos fins els 25.000 el 2030.

A més, s’ha arribat a un acord per a la creació d’un grup de treball sobre la disposició addicional tercera de l’Estatut sobre la inversió de l’Estat a Catalunya entre els anys 2009 i 2013, i a acords per al traspàs de la gestió de les beques i ajuts a l’estudi en l’àmbit universitari i per a la formació de funcionaris de les administracions locals amb l’habilitació de caràcter nacional.

També s’ha acordat la celebració d’una reunió extraordinària de la comissió bilateral per avançar en nous acords i que se celebrarà, previsiblement, abans d’estiu, així com el compromís de donar compliment al reglament de la bilateral i que es reuneixi, a partir d’ara, dos vegades a l’any.

Consorci i disposició tercera

El consorci d’inversions, contemplat en l’acord per a la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa, entre el PSC i ERC, tindrà com a objecte la gestió i execució de les inversions del govern estatal a Catalunya.

Serà un òrgan|paritari Govern-Executiu espanyol per accelerar les inversions i que haurà de posar en marxa la Comissió Mixta d’Assumptes Econòmics i Fiscals.

Sobre inversions en infraestructures, també es crearà un grup de treball per determinar l’import pendent de finançament corresponent a la segona liquidació de la disposició addicional tercera de l’Estatut de Catalunya respecte al període 2009-2013.

El grup calcularà la quantitat exacta de la liquidació pendent, encara que fonts del Govern celebren que s’assumeixi que va existir un dèficit que hi va haver en inversions durant aquell període, encara que no s’ha concretat si suposarà la liquidació total de l’import.

60 unitats judicials més

Respecte a l’àmbit de la justícia, s’ha acordat l’increment de jutges fins arribar a les ràtios que es donen en el conjunt d’Espanya, el que contempla la creació d’almenys 60 noves unitats judicials addicionals en els propers 3 anys, encara que fonts del Govern assenyalen que "pot ser alguna més".

A la Comissió de Justícia i Qualitat Democràtica celebrada la setmana passada al Parlament de Catalunya, el conseller Ramon Espadaler va reclamar 55 noves unitats judicials per situar a Catalunya a la mitjana de l’Estat espanyol, on la ratio és de 12,1 jutges per cada 100.000 habitants, mentre que a Catalunya se situa en 10,9.

Així s’ha acordat a la Comissió Bilateral, que ha valorat que Catalunya té una manca no només de jutges, sinó també de fiscals i lletrats d’administració de justícia per abordar un volum d’assumptes cada vegada més elevat, per la qual cosa es convocarà una reunió durant el segon semestre de l’any per concretar el nombre de places necessàries.

També preveu una actualització dels mòduls per a la implementació d’unitats judicials a Catalunya, amb efecte retroactiu des de 2023, el que implica que el Govern rebrà una transferència de 9,5 milions d’euros per als òrgans judicials que van entrar en funcionament el 2023 i 2024.

25.000 Mossos el 2030

Ambdós governs també han anunciat un increment del nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra, en la línia de l’acordat en la reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya celebrada el desembre, que va estar encapçalada per Illa i pel ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, que preveia estudiar ampliar el límit fixat en 22.006 agents.

Finalment, els governs català i espanyol han validat aquest anunci, que eleva la xifra des dels 22.006 fins els 25.000 agents el 2030 i, per concretar aquest increment, se celebrarà, previsiblement, una altra reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya abans d’estiu.

Beques i funcionaris

Una altra competència que s’ha acordat transferir a partir de l’1 de gener de 2026 és la de les beques i ajuts a l’estudi en l’àmbit universitari, competència que es va acordar transferir el 2001 i que no s’havia materialitzat, i que comptarà amb una transferència de 2,1 milions d’euros anuals, que s’actualitzarà cada any.

L’acord per traspassar la formació de funcionaris de les administracions locals amb habilitació de caràcter nacional permetrà a la Generalitat recuperar les competències que tenia atribuïdes i perdudes el 2013 amb l’aprovació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i que li habilitarà per impulsar ofertes públiques i convocar i proveir els processos de convocatòria des de Catalunya.

A més, es desenvoluparà una prova pilot sobre la finestreta única perquè tots els serveis de la Generalitat i els que presta l’Estat a Catalunya siguin accessibles a la ciutadania des d’un únic espai.

Infraestructures hidràuliques

Es traspassaran 6 depuradores de titularitat estatal a la Generalitat i altres infraestructures hidràuliques com el canal Xerta Sènia entre Godall (Tarragona) i Tortosa (Tarragona); a més de traspassar dos immobles a Barcelona per destinar-los al Barcelona Supercomputing Center (BSC) i al futur CAP Casc Antic de Barcelona, i dos finques de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) al Pirineu.

A més, s’ha encarregat la creació d’un grup de treball per identificar solars i immobles estatals que puguin ser d’interès per a la Generalitat.

Finalment, també s’acordarà la reordenació de l’estructura dels grups i subgrups de treball de la comissió bilateral.