Trump confirma que imposarà aranzels del 25% a Europa: "La UE es va crear per fotre els EUA, però ara jo soc president"

Donald Trump ha confirmat aquest dimecres que els EUA imposaran aranzels del 25% a la Unió Europea (UE), a la qual ha acusat "d'aprofitar-se" del seu país. "Hem pres una decisió que anunciarem ben aviat, serà del 25%, en general, inclourà els cotxes i la resta de coses", ha afirmat el president nord-americà a preguntes de la premsa en el marc de la primera reunió del seu gabinet. "No accepten els nostres cotxes, els nostres productes agrícoles i nosaltres ho acceptem tot d'ells", ha dit. "Tenim un dèficit de 300.000 milions de dòlars amb la UE". "M'estimo els països d'Europa, però la UE es va crear per fotre els EUA, siguem honestos. I han fet una bona feina, però ara jo soc president", ha reblat.

Trump ho ha dit en la mateixa compareixença en què ha anunciat que divendres el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, viatjarà als EUA per signar amb ell un tracte sobre les terres rares i els minerals del país de l'Europa de l'Est a canvi de garantir l'ajuda dels EUA en el conflicte amb Rússia.

Aquest pacte, diu Trump, ha d'ajudar a "recuperar" els diners que els EUA han gastat en el suport d'Ucraïna, una despesa que assegura que triplica la d'Europa, per bé que no explica com arriba a aquesta conclusió.

En tot cas, Trump també ha descartat que l'hipotètic acord de pau que està negociant amb Rússia i Ucraïna implica el desplegament de tropes americanes per garantir la seguretat del país. Un paper que, ha assegurat, assumirà la Unió Europea, la veïna més pròxima d'Ucraïna.

Sí ha dit, però, que signar l'acord de les terres rares implicarà directament les garanties de seguretat que exigeix Zelenski, perquè els americans "seran allà" -en un missatge que es pot interpretar com que hi seran per extreure el material- i "ningú gosarà molestar-los".

El republicà també ha considerat que Vladímir Putin -i per extensió Rússia- haurà de fer "concessions" per arribar a un alto el foc i a una pau duradora i ha dit a Zelenski que Ucraïna es pot "oblidar" d'entrar a formar part de l'OTAN, una idea que, a parer del president dels EUA, és "a l'origen de tot plegat".