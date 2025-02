Trump i Zelenski firmaran demà el pacte sobre les terres rares

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El president nord-americà, Donald Trump, i el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, firmaran demà divendres a la Casa Blanca l’acord pel qual Ucraïna compartirà els seus recursos naturals amb els Estats Units, en especial de les terres rares. “El president Zelenski vindrà divendres, ja està confirmat. Firmarem un acord que serà un acord”, va declarar Trump a l’iniciar la primera reunió de gabinet del seu nou mandat.

Zelenski va confirmar que Kíiv ha consensuat amb Washington la forma final d’un primer acord per a la creació d’un fons d’inversió comuna a què Ucraïna contribuirà amb beneficis de la futura explotació dels seus recursos naturals. El president ucraïnès continua aspirant que els futurs compromisos incloguin per escrit dels Estats Units de continuar oferint suport militar i de seguretat a Ucraïna.

La publicació Kyiv Independent hi ha tingut accés i ha publicat la versió final de l’acord, en la qual s’especifica que “el Govern d’Ucraïna contribuirà al fons –gestionat per ambdós titulars però amb propietat majoritària dels EUA– amb el 50% de tots els ingressos que obtingui de la futura monetització” de tots els recursos naturals del país. Això inclou els dipòsits de minerals, els hidrocarburs, el petroli, el gas natural i altres materials extraïbles. Trump havia exigit a Kíiv accés als minerals d’Ucraïna, en especial les denominades terres rares (un grup d’elements químics essencials per a la tecnologia moderna) per cobrar-se els diners que els EUA han destinat a ajudar aquest país a defensar-se de la invasió russa iniciada el 2022. Zelenski es va mostrar al principi reticent a acceptar aquests termes, però també va reconèixer que necessitava firmar aquesta proposta per continuar rebent suport en matèria de seguretat de Washington.

Paral·lelament, el ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, va anunciar que els representants de Rússia i els Estats Units es reuniran novament avui a Istanbul per continuar amb les negociacions.

En el terreny, almenys set persones van morir com a conseqüència dels atacs llançats per Rússia contra la regió ucraïnesa de Donetsk les últimes 24 hores, segons el governador de la zona, Vadim Filaixkin, que va confirmar prop de 40 bombardejos en un sol dia.

❘ washington ❘ Donald Trump va confirmar ahir que els EUA imposaran aranzels del 25% a la Unió Europea (UE), a la qual va acusar d’“aprofitar-se del seu país”. “Hem pres una decisió que anunciarem ben aviat, serà del 25%, en general, inclourà els cotxes i la resta de coses”, va afirmar el president nord-americà a preguntes de la premsa en el marc de la primera reunió del seu gabinet.

“No accepten els nostres cotxes, els nostres productes agrícoles, i nosaltres ho acceptem tot, d’ells”, va dir. “Tenim un dèficit de 300.000 milions de dòlars amb la UE.” “Estimo els països d’Europa, però la UE es va crear per fotre els EUA, siguem honestos. I han fet una bona feina, però ara jo soc president”, va etzibar.

Paral·lelament, el secretari de Comerç dels Estats Units, Howard Lutnick, va assegurar que l’administració Trump podria posposar de nou els aranzels del 25% que el mandatari va anunciar per al Canadà i Mèxic si ambdós veïns no demostren avanços en la lluita contra el trànsit de fentanil i en la seguretat fronterera.

D’altra banda, Trump va difondre un vídeo generat per intel·ligència artificial en el qual il·lustra la seua particular visió de Gaza per al 2025, en què es veu el magnat prenent el sol amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. A més, es pot veure un casino amb el rètol “Trump Gaza”.

Hores abans, l’inquilí de la Casa Blanca va afirmar que vendrà una “targeta daurada” per oferir la residència i la possibilitat d’accedir a la ciutadania nord-americana als estrangers que, a canvi, inverteixin 5 milions de dòlars (4,75 milions d’euros) en projectes als Estats Units.

Mentrestant, les autoritats d’Israel van confirmar que Hamas entregarà en unes hores els cossos de quatre ostatges morts durant el seu captiveri a la Franja de Gaza en un procés privat i sense cerimònies i que servirà perquè el govern de Netanyahu alliberi prop de 600 presos palestins més.