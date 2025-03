Dos morts i deu ferits en un atropellament múltiple

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Les autoritats d’Alemanya van informar ahir que almenys dos persones van morir i deu més van resultar ferides víctimes d’un atropellament múltiple al centre de la ciutat de Mannheim, a l’oest del país, una zona en què les forces de seguretat van desplegar un ampli dispositiu. Els deu ferits van requerir hospitalització, i cinc es troben en estat greu, malgrat que no es pot vaticinar l’abast de les ferides. El principal sospitós de l’atropellament, ja arrestat per la policia, és un ciutadà alemany d’uns 40 anys i veí de l’estat de Renània-Palatinat, fronterer amb Mannheim. Al tancament d’aquesta edició no es tenia cap sospita que l’autor hagués estat mogut per motivacions polítiques. Tots els indicis apunten que tan sols el detingut hauria estat l’únic autor dels fets.

Per una altra banda, la policia va rebre ahir un avís de bomba que va provocar l’evacuació i escorcoll de l’Estació Central de Viena. Després de la investigació de l’avís i la inspecció del lloc amb gossos especialitzats en la detecció d’explosius, la policia va desactivar l’alerta hores després i es va normalitzar la situació a l’Estació.