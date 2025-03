El temporal s’acarnissa amb el País Valencià

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El temporal que des de fa uns dies sacseja bona part d’Espanya s’ha acarnissat una jornada més amb el País Valencià, amb acumulacions d’aigua a Castelló i València que podrien superar els 400 litres per metre quadrat fins demà, la qual cosa agreuja la situació de cursos i barrancs. Carreteres tallades, classes suspeses a València, rescats i crides de les autoritats a la població per extremar la precaució davant els riscos per les avingudes de rius i cursos són alguns dels efectes que aquest temporal va generar ahir, amb el País Valencià en alerta taronja per risc important. Municipis de la zona zero de la dana que a l’octubre va assolar València van reforçar la vigilància als barrancs, amb la presència d’efectius de la Unitat Militar d’Emergències i és que les previsions del temps per a la nit es preveien més complicades.

Per una altra banda, a les Canàries es va haver d’interrompre el trànsit aeri a l’aeroport de Gran Canària, després d’inundar-se les dos pistes, malgrat que després es va anar recuperant la normalitat. I a Cadis es va haver de rescatar unes quaranta persones que van quedar atrapades als seus vehicles per inundacions a l’AP-4.