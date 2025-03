Donald Trump treu pit de les seues polítiques en dos mesos de mandat

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El cap de la Casa Blanca, Donald Trump, va proclamar dimarts a la nit davant del Congrés que els Estats Units “han deixat de ser woke” (terme despectiu dels conservadors per referir-se a moviments i ideologies progressistes o d’esquerra) durant un discurs en el qual va treure pit de les seues polítiques contra la diversitat i la inclusió, la immigració irregular i en matèria de retallades durant els dos primers mesos del seu segon mandat. Va destacar les ordres executives que ha firmat i va assenyalar al Congrés com ha d’implementar la seua agenda legislativa, aprovant retallades d’impostos per a “tothom”.

D’altra banda, va elogiar el treball del multimilionari Elon Musk al capdavant del departament d’Eficiència Governamental, va subratllar la seua “ofensiva sense precedents” contra els estrangers en situació irregular i va prometre que “redescobrirem el poder imparable de l’esperit nord-americà”. Trump va reiterar la voluntat de controlar el canal de Panamà i l’arxipèlag de Groenlàndia, assegurant que “d’una forma o una altra ho aconseguirem”.

“Compatriotes nord-americans, prepareu-vos per a un futur increïble perquè l’era daurada dels EUA tot just comença. Serà com res que s’hagi vist abans. Gràcies, que Déu us beneeixi i que Déu beneeixi els Estats Units”, va rematar abans de ser ovacionat pel grup republicà.

Una majoria de nord-americans van valorar de manera positiva el discurs de Trump, malgrat que amb un entusiasme menor del mostrat en anteriors diatribes.

EUA ja no comparteix informació militar amb Kíiv

Malgrat l’acostament iniciat en la vigília pel president Volodímir Zelenski, Kíiv va rebre ahir un nou revés de Washington al conèixer-se que els EUA han tallat l’intercanvi d’informació d’intel·ligència amb Ucraïna, que continua buscant més suport dels seus socis europeus davant la bretxa en les relacions oberta pel president Donald Trump. Segons va publicar el diari britànic Financial Times, l’administració de Trump ha decidit deixar de compartir amb Kíiv la informació que recullen els seus serveis d’intel·ligència, la qual cosa deixarà l’Exèrcit ucraïnès sense una carta important per continuar lliurant aquesta guerra.

Mentrestant, Zelenski va insistir que els governs ucraïnès i nord-americà han començat a treballar ja amb vista a bastir ponts cap a la pau i espera que “els primers resultats” arribin la setmana vinent.Paral·lelament, els caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea tractaran avui dijous d’enviar un missatge de suport sense fissures a la determinació de “rearmar Europa” i donar suport a Ucraïna davant l’acostament de Trump al règim rus de Vladímir Putin, en una primera reunió a 27 que el líder hongarès, Viktor Orbán, amenaça de boicotejar si posen el focus en el suport militar a Kíiv.