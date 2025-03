JxCat assegura que el català serà “requisit” per tenir la residència

Nogueras i Turull van mostrar perplexitat per la negativa de Podem al pacte migratori. - ACN

La portaveu de JxCat al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, va assegurar ahir que el català serà “un requisit” perquè les persones migrants que arribin a Catalunya puguin obtenir un permís de residència.

“Hi ha diferències entre Barcelona i Madrid. Es demanarà que la llengua sigui un requisit. Clar que sí, clar que es demanarà. Som a Catalunya i a Catalunya hi ha una llengua oficial, que és el català. Igual que si te’n vas a viure a França, el requisit és aprendre francès”, va assegurar en declaracions a La 1 de TVE.

Dimarts, el PSOE i JxCat van registrar conjuntament al Congrés dels Diputats una llei orgànica per a la delegació de competències estatals fonamentals en la gestió migratòria, com la seguretat de ports i aeroports, que assumiran els Mossos juntament amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, la gestió dels CIE i la devolució de migrants.

Nogueras va afirmar que el marc legislatiu que s’aplica a l’hora de regular la immigració és l’europeu, però que hi ha marge a l’hora de traslladar directives de la Unió Europea per fixar el català com a requisit.

Per la seua part, el secretari general de JxCat, Jordi Turull, va apostar perquè el Parlament desenvolupi “la seua pròpia legislació” en matèria d’immigració. En declaracions a Catalunya Ràdio, va apuntar que hi ha d’haver “una tasca parlamentària” que serveixi per reforçar aquesta delegació de competències a la Generalitat.

D’altra banda, va assegurar que Podem “no hi pot votar en contra, de cap manera” a la llei orgànica que delega a Catalunya les competències en matèria d’immigració. “Quan es llegeixin la llei no hi poden votar en contra de cap manera, tret que tinguin una concepció de l’Estat igual que la de Vox”, va dir.

El secretari d’Organització de la formació morada, Pablo Fernández, va insistir a posar com a condició l’aprovació de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) destinada a regularitzar mig milió de persones estrangeres per tenir “un altre tipus de disponibilitat” i començar a parlar de l’acord de PSOE i Junts, encara que la seua postura continua sent la de votar-hi en contra.

El Govern central defensa el pacte perquè és constitucional

El Govern central va tornar a defensar ahir l’acord sobre immigració assolit entre el PSOE i Junts perquè, diu, a més de ser constitucional demostra que l’Estat “funciona”. La ministra d’Integració, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, va manifestar a més la seua confiança que el Congrés dels Diputats aprovarà la proposició de llei i va assegurar que si altres comunitats autònomes demanen la delegació de competències en immigració l’Executiu ho “analitzarà”. Sobre la possibilitat que el coneixement del català pugui ser un requisit per als immigrants a Catalunya, va assegurar que “en la delegació s’aplicarà la normativa vigent en matèria lingüística”.

Per la seua part, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va arremetre contra el pacte entre les dos formacions perquè va contra la Constitució espanyola i contra la unitat nacional.