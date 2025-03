Cuerpo espera més retorns d’empreses a Catalunya

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Govern central va considerar ahir una decisió “racional i lògica” el trasllat de Palma a Barcelona de la seu social de la fundació bancària La Caixa i de Criteria, i va afirmar que espera que hi hagi un “retorn progressiu” de més domicilis socials d’empreses catalanes que se’n van anar el 2017, en ple apogeu del procés independentista. Així ho va afirmar el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, en entrevistes a RAC1 i TV3, en les quals va qualificar de “molt bona notícia” aquest retorn. “No serà l’últim. Esperem que més empreses prenguin aquesta decisió. Es pot esperar una tornada progressiva de les empreses que se’n van anar perquè respon al retorn a la normalitat i l’estabilitat jurídica. És un cercle virtuós en el sentit contrari al que es va donar el 2017”, va asseverar. La de Cuerpo va ser una de les moltes veus que ahir van celebrar el retorn de La Caixa, una notícia que dimecres ja van aplaudir tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com els principals actors econòmics de Catalunya, entre els quals la patronal Foment o la Cambra de Comerç de Barcelona. Sobre això, Illa va afegir ahir que aquesta maniobra demostra que “és el moment d’apostar per Catalunya”. “Demostra també que la via dels acords i de l’estabilitat són els millors aliats per liderar models de prosperitat compartida”, va celebrar en l’obertura de la Jornada Corresponsables 2025 a Barcelona a l’IESE Business School. En aquesta línia, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, va reiterar la voluntat de la Generalitat de “recuperar el lideratge econòmic del país”, i va demanar als partits polítics que ajudin a assolir aquest propòsit. “Seria bo que tots contribuíssim a un escenari d’estabilitat al qual hem arribat amb acords amb el govern d’Espanya, amb agents econòmics i socials i amb partits, és bo no contribuir al soroll”, va destacar.

També el president de Pimec, Antoni Cañete, va emmarcar el retorn de la seu social de la Fundació La Caixa i CriteriaCaixa a Catalunya en un context de “normalitat”.