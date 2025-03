Principi d’acord per a la ‘gran coalició’ a Alemanya

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El bloc conservador format per la Unió Cristianodemòcrata (CDU) del candidat a la cancelleria, Friedrich Merz, i la seua agermanada Unió Socialcristiana (CSU) bavaresa i els socialdemòcrates (SPD) van anunciar ahir un acord en temes clau que obren la porta a l’inici de converses formals la setmana vinent per a la formació d’un govern de coalició a Alemanya amb el líder democristià al capdavant. “Tenim un document conjunt que constitueix la base de les negociacions de coalició que començaran, en el seu cas, la setmana que ve”, va dir el líder de la CDU, que va al·ludir als tres temes clau sobre els quals es va arribar a un consens en les converses exploratòries: enduriment de la política migratòria, finances i mercat laboral i economia.

El tema més difícil ha estat el de la migració. En aquest sentit, Merz va avançar que, si fructifiquen les negociacions, Alemanya emprendrà un canvi radical en la seua política migratòria, amb l’ampliació dels controls fronterers i l’acceleració dels processos de repatriació. En l’àmbit econòmic, el document exploratori també preveu un salari mínim de 15 euros i augments de les pensions, a més d’una llei de negociació col·lectiva i una reforma de l’impost sobre la renda.

El bloc conservador es va imposar a les eleccions generals anticipades del passat 23 de febrer amb el 28,6 per cent dels vots, seguit de la ultradretana Alternativa AfD, amb el 20,8 per cent de suports. Per la seua banda, l’SPD del canceller Olaf Scholz va quedar en tercer lloc, amb el 16,4% de les paperetes.

Les tres formacions que exploren un nou govern aglutinen 329 escons dels 630 que conformen el Bundestag, el Parlament alemany, per sobre de la majoria necessària de 316 seients. El segon partit més votat en les passades eleccions federals del febrer, Alternativa per a Alemanya, ha quedat exclòs d’aquestes converses pel cordó sanitari que la resta de formacions polítiques ha imposat a la ultradreta al país.