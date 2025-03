La Fiscalia demana aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont en considerar que no va tenir enriquiment personal

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La Fiscalia ha demanat aquest dilluns aplicar la llei d'amnistia a Carles Puigdemont en considerar que l'expresident no va tenir un enriquiment personal pel seu paper a l'1-O. Així ho ha expressat la fiscal Ángeles Sánchez Conde a la vista celebrada per revisar la decisió de jutge Pablo Llarena de no aplicar la llei a diversos dirigents del procés.

"Qualsevol persona que sàpiga llegir les normes i conegui els fets d'aquesta causa sap que cauen fins de l'àmbit objectiu i temporal de la llei de l'amnistia", ha dit.

Segons ha apuntat, la idea que volien enriquir-se "xoca frontalment" amb el fet que patirien "extenses" penes de presó i haurien de reintegrar "quantitats superiors als que havien sortit de les arques públiques".