Girona instal·la les càmeres de la ZBE: aquests seran els tretze punts de control

Un dels carrers de Girona on s'instal·larà una de les càmeres de control de la ZBE.Ajuntament de Girona / via ACN

L'Ajuntament de Girona ha començat a desplegar les càmeres de control per a la nova Zona de Baixes Emissions (ZBE) que s'implementarà a la ciutat. El sistema comptarà amb tretze punts estratègics de vigilància distribuïts tant dins com als accessos de la zona delimitada, que permetran monitorar el trànsit abans, durant i després de la posada en marxa de les restriccions previstes per al setembre d'aquest any.

Els dispositius instal·lats incorporaran tecnologia de reconeixement de matrícules que facilitarà el seguiment de la circulació, l'elaboració d'estadístiques i la detecció de possibles infraccions per part de vehicles no autoritzats. Les tasques d'instal·lació s'allargaran fins a l'estiu i la inversió per a aquest projecte és de 340.613 euros, adjudicats a l'empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones SA (ACISA).

Els tretze punts de control s'ubicaran en enclavaments clau de la ciutat: la rotonda del pont de Pedret, diversos trams del passeig d'Olot, la zona de Fontajau, els accessos per Santa Eugènia, i àrees estratègiques com els carrers Migdia, Balmes, Emili Grahit, Carme, La Rutlla i la Muralla, entre d'altres. Aquesta distribució garantirà una cobertura completa de tots els accessos a la zona restringida.

Preparatius finals abans de l'entrada en vigor

Paral·lelament a la instal·lació de les càmeres, el consistori treballa en la redacció del reglament que regularà el registre de vehicles autoritzats per circular dins la ZBE. Aquest document, pendent d'aprovació, establirà les exempcions i excepcions, així com els criteris sobre limitacions, tipologia de vehicles, documentació necessària i altres aspectes administratius. Cal destacar que fins que no s'aprovi aquest reglament, no es podran tramitar sol·licituds d'autorització.

L'ordenança definitiva de la ZBE, aprovada el desembre de 2024, determina que els vehicles matriculats a Girona podran continuar circulant sense restriccions dins del perímetre, igual que els vehicles amb etiqueta ambiental independentment del seu origen. Tanmateix, els vehicles sense distintiu que es matriculin a la ciutat a partir del 2025 sí que estaran sotmesos a les limitacions d'accés.

Horaris i excepcions de la normativa

La restricció per als vehicles contaminants no registrats a Girona s'aplicarà de 7 h a 20 h els dies laborables, seguint les recomanacions de la Generalitat i en consonància amb altres municipis de més de 50.000 habitants obligats a implementar una ZBE. No obstant això, aquests vehicles podran accedir a la zona restringida fins a 24 dies l'any sense necessitat de sol·licitar permís previ.

Les estimacions indiquen que actualment només un 5% dels vehicles que circulen per la ciutat no compleixen els requisits per accedir a la ZBE, percentatge que disminueix progressivament amb la renovació del parc mòbil. Cal remarcar que no caldrà col·locar cap distintiu especial al vehicle, ja que el sistema de càmeres identificarà automàticament les matrícules i determinarà si poden o no accedir a la zona. En el cas dels vehicles forans amb restriccions, els propietaris podran consultar el comptador d'entrades disponibles mitjançant un portal web que la Generalitat posarà en funcionament properament.