El jutge Peinado cita a declarar el ministre Bolaños com a testimoni en el cas de la dona de Sánchez

El jutge Juan Carlos Peinado ha citat a declarar com a testimoni el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, en el cas de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol, segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat a l'ACN fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM). La citació és per al 16 d'abril i Peinado vol preguntar a Bolaños sobre la contractació de l'assessora de Gómez, Cristina Álvarez, investigada en l'assumpte de la càtedra a la Universitat Complutense de Madrid. El rotatiu barceloní cita fonts jurídiques per indicar que aquesta diligència forma part d'una nova peça separada.

Peinado investiga si Álvarez ha pogut cometre un delicte de tràfic d'influències i un altre de corrupció en els negocis per fer de mitjancera en nom de Gómez amb empreses que havien de subvencionar la càtedra.

Fonts del Ministeri de la Presidència han afirmat que han tingut notícia a través dels mitjans de comunicació de la "possible citació" de Bolaños i han subratllat que estan "a l'espera de rebre-la i estudiar-ne el contingut".

En cas que "es confirmi", Bolaños respondrà "en la condició de testimoni, qualsevol qüestió que se li plantegi", reblen les mateixes fonts.