Transports i Govern pacten més personal i mitjans tècnics contra el caos a Rodalies

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El ministeri de Transports i la Generalitat van pactar ahir deu mesures urgents, entre les quals un augment de personal i la creació d’una oficina tècnica de seguiment de les actuacions, per millorar la coordinació entre administracions i minimitzar els efectes de les incidències a la xarxa ferroviària a Catalunya.

Després d’una setmana negra al servei ferroviari, amb l’evacuació de centenars de passatgers de dos trens, talls en la línia d’alta velocitat, un accident i reiterats retards, ahir representants del ministeri, Renfe i Adif es van reunir a l’estació de Sants-Barcelona amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque per abordar la complexa situació de la xarxa ferroviària a Catalunya, en què l’acumulació d’importants obres d’infraestructura i velles deficiències del servei generen problemes de circulació dia rere dia. Paneque, que va titllar el partit de “profitós”, va detallar que el decàleg de mesures acordat, que haurà d’entrar en funcionament en les properes setmanes, implica que tant Renfe com Adif augmentaran el personal destinat al seguiment del funcionament de la xarxa ferroviària, tant per a la revisió de l’estat de les vies i la valoració del servei que es presta com per donar una resposta ràpida i “exquisida” al ciutadà quan es registrin incidències que afectin el trànsit dels ferrocarrils. En els casos que les obres hagin obligat a un tall del servei de més d’una setmana, l’acord implica que no es reprendrà el trànsit amb passatgers sense haver tingut un període de “marxa blanca” (sense viatgers) d’un o dos dies. També es va acordar continuar treballant en el marc del grup de treball de redacció del Pla de Rodalies de Catalunya 2025-2030 per completar la definició de noves inversions, i que es comunicarà a la Generalitat les actuacions que comportin afectacions als usuaris amb una antelació de sis mesos per poder establir les mesures d’informació als usuaris. Així mateix, totes dos es van comprometre a mantenir reunions semestrals amb les plataformes d’usuaris i de defensa del transport amb ferrocarril, mentre Adif habilitarà una oficina tècnica per a la direcció i seguiment de les obres en curs.

Malgrat la caòtica setmana, la consellera va assegurar que “en aquests moments s’estan fent inversions de gran envergadura”, ja que la xarxa ferroviària “ha patit durant molts anys una sèrie de desinversions”.

Junts i ERC carreguen contra l’acord, que veuen “molt insuficient”

Junts i ERC van lamentar que en la reunió entre la Generalitat i el ministeri de Transports no es tanquessin actuacions de més envergadura. La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, va denunciar que el Govern va sortir “amb les mans buides” de la reunió i va retreure al president català, Salvador Illa, que no “es planti davant Madrid” per defensar els usuaris de Rodalies i “buscar solucions” als problemes ferroviaris que pateixen diàriament.

Per la seua part, el líder d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, va afirmar que “els responsables d’Adif i Renfe haurien de dimitir si no són capaços de fer la seua feina” i va denunciar el funcionament “catastròfic” de la xarxa ferroviària a Catalunya, “impropi de qualsevol país europeu”. Per a ell “la prova que els trens de Catalunya poden funcionar bé” és que els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) són, segons el seu parer, exemplars.