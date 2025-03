La fiscalia sol·licita al Suprem que apliqui l’amnistia a Puigdemont

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La Fiscalia va sol·licitar ahir al Tribunal Suprem que apliqui l’amnistia l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont al manifestar que no es van fer servir fons europeus ni hi va haver enriquiment personal durant el seu paper en l’1-O, com sosté el jutge Pablo Llarena, que va fer una interpretació “sorprenent” i “artificiosa” de la norma. La fiscalia ho va fer en una vista pública per revisar els recursos de l’expresident i dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig contra la decisió de Llarena que va rebutjar perdonar-los el delicte de malversació i va acordar mantenir vigents les ordres nacionals de detenció contra ells. A aquesta tesi es van sumar també l’Advocacia de l’Estat i els lletrats dels processats.

La tinent fiscal del Suprem, María Ángeles Sánchez Conde, va demanar estimar els recursos afirmant que “la norma és clara”, mentre que va acusar Llarena i la Sala de fer una anàlisi diferent de la malversació d’aquella que va recollir la sentència del procés. Segons la seua opinió, “dir que els actes van ser conduïts a obtenir un benefici patrimonial és si més no sorprenent” perquè “ningú li va dir que hi anés encaminat”. “No pot defensar-se que els qui van anar a la presó ho van fer per enriquiment personal.” A més, en contra del criteri del jutge i de la Sala, va asseverar que “no es van usar fons europeus de la UE” i “no s’ha produït cap minva en el pressupost europeu”, que era un altre dels arguments per no aplicar l’amnistia als líders de l’1-O, ja que “els fons pertanyien exclusivament a la Generalitat i això està acreditat”.

Per la seua part, els advocats de la defensa Gonzalo Boye, lletrat de Puigdemont i Comín, i Jaume Alonso-Cuevillas, de Puig, van tornar a qüestionar que el Suprem sigui el tribunal competent per aplicar-los l’amnistia, perquè “aquesta facultat i deure d’aplicació de la llei correspon al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)” ja que “Puigdemont va ser elegit diputat pel TSJC”, en les últimes eleccions autonòmiques, igual com Puig, i Comín no disposa de l’acta d’europarlamentari i, per tant, no serien aforats davant de l’alt tribunal.