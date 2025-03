Mazón descarta declarar de forma voluntària per la dana

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, va garantir ahir que el seu govern mantindrà “màxima” i “absoluta col·laboració” en el procés judicial que investiga la dana que el passat 29 d’octubre va arrasar la província de València, però no té intenció d’acudir a declarar de manera voluntària davant de la magistrada que instrueix la causa. Així ho va manifestar després que la jutge, en dos interlocutòries notificades aquest dilluns a les parts personades en el procediment, hagi acordat citar a declarar com a investigats l’exconsellera d’Interior Salomé Pradas i l’exsecretari autonòmic d’Emergències Emilio Argüeso, mentre que ho va rebutjar respecte a Mazón sense perjudici que ell pugui sol·licitar-ho voluntàriament. “Jo estic molt segur que la Generalitat va actuar amb la més gran i la millor diligència tota l’estona”, va assenyalar el president, que va assegurar que no s’ha plantejat personar-se, ni ell ni la Generalitat, en la causa que instrueix el jutjat de Catarroja-València sobre la gestió de la dana de València que deixa ja 225 víctimes mortals i 3 desapareguts.

Des del PP van tornar a mostrar el seu suport al president valencià i el portaveu del partit al Congrés, Miguel Tellado, va afirmar que Mazón està “abocat en la recuperació” després de la dana i va subratllar que la interlocutòria de la jutge que investiga les inundacions no l’afecta. “Que jo sàpiga, Carlos Mazón no està citat a declarar i, per tant, és una decisió que només a ell li competeix”, va asseverar. Dit això, va assegurar que hi ha una “responsabilitat compartida” en la dana en la qual el Govern de Pedro Sánchez “ha fallat”.

Per la seua part, tant l’oposició, encapçalada pel PSPV i Compromís, com el Govern central insisteixen que deixi el càrrec. Des de l’Executiu, la ministra portaveu, Pilar Alegría, va considerar que cada minut que Mazón continua sent president de la Generalitat és un “insult” a les víctimes de la dana i va culpar el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, de permetre aquest “escarni diari”.