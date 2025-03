Investiguen presumptes suborns de Huawei a eurodiputats

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Una persona va ser detinguda ahir a França i dos despatxos van ser precintats a la seu del Parlament Europeu, en el marc d’una investigació de la Fiscalia belga pel presumpte pagament de suborns a eurodiputats per part de l’empresa xinesa Huawei per mirar d’influir en la presa de decisions de la Unió Europea. Segons els diaris Le Soir i Knack, hi hauria una “quinzena” d’eurodiputats implicats i la Fiscalia federal va confirmar 21 escorcolls en diversos llocs de Bèlgica i Portugal, encara que part de les indagacions van tenir lloc a la seu principal de Huawei a Brussel·les.

Segons relata la Fiscalia, la trama de corrupció es va posar a caminar fa quatre anys i s’ha mantingut fins a l’actualitat. Les prebendes van tenir “diverses formes”, explica el Ministeri Públic belga, per exemple mitjançant pagaments per determinades posicions polítiques o “regals desmesurats” com viatges o invitacions a partits de futbol. Tot per “promoure interessos comercials purament privats” en la presa de decisions polítiques.