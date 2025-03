El Govern no assoleix un pacte per frenar l’aturada de Renfe

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El ministeri de Transports i els sindicats van tancar ahir sense acord la reunió per a la desconvocatòria de la vaga de Renfe que començaria dilluns vinent, de manera que les dos parts es van citar a seguir negociant durant aquest cap de setmana. Fonts del ministeri van assenyalar que la “negociació continua oberta” i fonts sindicals van assegurar que “tot segueix com estava, cap avanç més que bones intencions”.

El ministeri planteja que el nou operador de Rodalies, que haurà de gestionar el servei quan culmini el traspàs, “s’ubiqui dins del grup Renfe a tots els efectes”, tal com es desprèn de l’esborrany d’acord. El document també planteja que Adif mantindrà “l’administració integral” de l’R1. Els sindicats han convocat diverses jornades d’aturades totals i parcials per als dies 17, 19, 24, 26, 28 de març i 1 i 3 d’abril per denunciar els incompliments dels acords firmats el 2023 en la “privatització” del transport de mercaderies.

Dilluns a Lleida es veurien afectats almenys deu trens. Entre aquests, tres Regionals Express entre Lleida i Barcelona, dos Avant entre Barcelona i Lleida i un AVE entre Lleida i Màlaga.

La plantilla del tren de la Pobla convoca una vaga el 21 i 28

� Els treballadors de la línia de tren entre Lleida i la Pobla de Segur, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), han convocat una vaga per als dies 21 i 28 de març. Segons informa UGT, la decisió arriba després d’un any de “negociacions infructuoses” per aconseguir un nou conveni que millori les condicions laborals de la plantilla. El sindicat explica que els treballadors han presentat a l’empresa una proposta per aproximar les seues condicions laborals a les d’altres línies d’FGC, a més de millorar les d’aquells que treballen a temps parcial, que “fan fins al 90 per cent de la jornada sencera, malgrat estar contractats al 50 per cent”. Tanmateix, esperen arribar a una solució en la mediació amb Treball el 18 de març.