Els EUA expulsen a El Salvador 238 veneçolans amb una llei del 1798

Un total de 238 presumptes membres del Tren de Aragua, un clan veneçolà, van ser deportats aquest cap de setmana pels EUA a El Salvador ignorant una resolució en contra d’un jutge federal. L’Administració de Donald Trump va portar a terme la mesura invocant la Llei d’Enemics Estrangers del 1798, una norma que no s’aplicava des de la Segona Guerra Mundial.

El president dels EUA ha aplicat aquesta llei per deportar ràpidament presumptes membres d’aquesta organització criminal, que ha estat vinculada al segrest, l’extorsió, el crim organitzat i els assassinats per encàrrec. “Aquests són els monstres que el corrupte Joe Biden i els demòcrates d’esquerra radical van enviar el nostre país. Com s’atreveixen!”, va dir Trump diumenge en un missatge publicat a Truth Social amb referència als immigrants expulsats.

El responsable de les polítiques migratòries de l’Administració de Trump, Tom Homan, va defensar els últims vols de deportació de delinqüents estrangers en condició irregular i va assegurar que és una maniobra que rema en favor de la seguretat nacional i “hauria de ser motiu de celebració” al país.

Tanmateix, la Unió Americana de Llibertats Civils (ACLU, per les sigles en anglès), principal organització de defensa dels drets civils nord-americana, va assenyalar la Casa Blanca per incomplir l’ordre del jutge federal James Boasberg que prohibia fer deportacions de veneçolans aplicant la llei d’Enemics Estrangers, una norma de l’any 1798.

Per la seua part, Veneçuela va advertir que no descansarà fins a rescatar els que considera “segrestats” a El Salvador.

Mentrestant, els EUA afegiran més de 10 quilòmetres al mur fronterer amb Mèxic per evitar l’arribada d’immigrants irregulars.

Trump i Putin parlaran avui sobre l’alto el foc

El president nord-americà, Donald Trump, parlarà avui dimarts per telèfon amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, i potser tindran “una cosa per anunciar” respecte a un acord per a un cessament de les hostilitats a Ucraïna.

Putin ha exigit que les forces ucraïneses a la regió russa del Kirsk es rendeixin, a més d’altres concessions sobre el futur d’Ucraïna després de la guerra.D’altra banda, els Estats Units van comunicar la sortida del Centre Internacional per a l’Enjudiciament del Crim d’Agressió a Ucraïna (ICPA), encarregat d’investigar i recopilar proves de la invasió russa que impliquen alts càrrecs militars i polítics d’aquesta nacionalitat per facilitar un judici en el futur, segons una font d’Eurojust, que acull aquest centre.

Espanya advoca per la “prudència” davant els aranzels nord-americans

El ministre d’Agricultura, Luis Planas, va tornar a advocar ahir per la “prudència” davant les amenaces d’aranzels per part de l’Administració de Donald Trump als productes agroalimentaris europeus com el vi o l’oli i per “mantenir i ampliar” els mercats internacionals on són presents els aliments i begudes espanyols.

La Cambra de Comerç dels EUA (AmChamSpain) ha remès una carta al president Donald Trump perquè reconsideri la imposició d’aranzels a productes espanyols.L’OCDE ha revisat les previsions de creixement econòmic a la baixa per l’efecte que ja provoca la guerra comercial desencadenada per Trump i, amb les mesures aranzelàries que ja ha anunciat els grans damnificats, que seran el Canadà i sobretot Mèxic, a més dels Estats Units.