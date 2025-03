L’empresa mixta de Rodalies no passarà a la Generalitat en 2 anys

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, va assegurar ahir que els estatuts de l’empresa mixta de Rodalies, que la Generalitat treballa amb ERC, no contemplaran la “transitorietat” de la titularitat. Així ho va afirmar en roda de premsa després del Consell Executiu al ser preguntada pel termini de dos anys que ERC contempla perquè la nova empresa sigui de titularitat exclusiva del Govern. “Si hi hagués qualsevol canvi en els propers mesos o anys hi hauria d’haver una modificació d’aquests estatuts, però els estatuts d’una empresa no poden preveure futuribles”, va afirmar la consellera. Així, va detallar que el que recolliran els estatuts és que “no hi ha pèrdua de drets laborals, ni socials, ni de mobilitat interna, que era una qüestió que preocupava els sindicats, Govern i ERC”.

En aquest sentit, va explicar que des de l’Executiu preveuen que l’empresa mixta es constitueixi abans de finalitzar aquest 2025 perquè a partir de l’1 de gener del 2026 la Generalitat pugui “prendre les decisions sobre el servei”.

Per la seua part, Renfe va nomenar Josep Enric García Alemany director operatiu de Rodalies, dins del pla d’acció per millorar el servei a Catalunya.

Mentrestant, la síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, va informar que des que va començar l’any han rebut un total de 397 queixes relacionades amb Rodalies, mentre que en tot l’any 2024 en van rebre 160. Davant d’aquesta situació, Giménez-Salinas va reclamar una millora de les infraestructures i, “com a mínim”, una millor comunicació i informació als usuaris.