Arrestat l’alcalde d’Istanbul, principal rival d’Erdogan, per corrupció

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La policia turca va detenir ahir l’alcalde d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, després d’una investigació judicial per suposada corrupció i col·laboració amb un grup terrorista, amb referència a la guerrilla Kurda.

En els últims mesos, la Fiscalia ha obert diverses investigacions contra l’alcalde i altres figures del partit socialdemòcrata, i dos regidors de districtes han estat enviats a presó preventiva.

A més, la Universitat d’Istanbul, en la qual Imamoglu es va llicenciar en Administració empresarial el 1994, va anul·lar el seu diploma per irregularitats en l’admissió, per la qual cosa la seua candidatura a la presidència no seria vàlida, ja que és un requisit obligatori per a la Constitució turca.

Aquestes causes judicials i més d’un centenar de persones del seu entorn acusen l’alcalde per ser cap d’una organització criminal amb ànim de lucre, per actes de corrupció, suborn i concessions manipulades.

També per ajudar el Partit dels Treballadors del Kurdistan, que Ankara considera organització terrorista.

D’altra banda, la presidenta de la Unió Europea, Ursula von der Leyen, va considerar preocupant la detenció de l’edil, al ser el principal oponent polític del president turc, Recep Tayyip Erdogan.

Von der Leyen va demanar a Ankara que mostrés compromís amb la democràcia, a més d’assenyalar que Turquia té com a deure defensar els valors i els drets dels càrrecs electes.

Instants abans de la detenció, Imamoglu va assenyalar que es tracta d’un intent d’usurpació del poder i que, per la seua part, deixa el seu destí en mans de “Déu i del poble”, i es va mostrar esperançat sobre la idea que els ciutadans donin resposta a les acusacions.