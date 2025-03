Detingut a Burgos al confessar haver assassinat la dona

Minut de silenci per l’assassinat d’Andrea a Burgos. - TOMÁS ALONSO / EUROPA PRESS

La Policia Nacional va localitzar ahir el cos sense vida de la jove Andrea B., de 34 anys, desapareguda des de diumenge passat a Burgos. Les autoritats van detenir la seua parella pel presumpte crim masclista, després que aquest confessés haver llevat la vida de la seua dona, van explicar fonts policials.

Va ser diumenge passat quan la família de la víctima va tenir l’última notícia d’ella, encara que no va ser fins dimarts quan va presentar la denúncia per la desaparició davant de la Policia Nacional. Des del primer moment, la investigació es va centrar en la parella de la jove, que va ser arrestat dimarts a la nit com suposat autor de l’homicidi de la dona. L’assassí confés d’Andrea B. la va matar al domicili de la víctima i va traslladar, posteriorment, el cos fins a un paratge de Salinillas de Bureba (Burgos) amb la intenció d’amagar-lo.

D’altra banda, un home de 82 anys va matar amb una arma de foc la seua dona, de 79, al domicili familiar de Puigpunyent, a Mallorca, i es va disparar després a l’abdomen, tot i que va sobreviure, en un episodi del qual els investigadors proven de determinar si és un crim masclista o el resultat d’un pacte de suïcidi fallit.