Guerra oberta entre Esquerra i Junts per Rodalies i les okupacions

El diputat d’ERC al Congrés dels Diputats Gabriel Rufián va desencadenar ahir una nova polèmica amb Junts després de respondre en un missatge el juntaire Josep Maria Cruset amb l’emoticona d’una rata. Posteriorment, el diputat de Junts al Parlament Francesc de Dalmases li va replicar que és un “indocumentat sense estudis ni coneixement que en la seua vida no ha acabat ni un llibre”.

El republicà havia respost a Cruset després que aquest celebrés la tramitació al Congrés de la proposició de llei de la formació per agilitzar els desnonaments i desallotjar okupes en un termini de 48 hores.

“Rates, polls, escarabats, voltors... l’espècie d’animals que els nazis utilitzaven per deshumanitzar els jueus abans de l’Holocaust. Els hutus es referien als tutsis com a escarabats que era necessari eliminar per anticipar el genocidi”, va expressar Dalmases en el missatge de resposta a Rufián.

Segons el diputat de Junts, Rufián recorre a la pitjor política: “La dels totalitarismes sense raó que porten a la destrucció”, va apuntar. “També la seua: per això va perdre el 50 per cent dels vots en les últimes eleccions i segueix de mal en pitjor”, va afegir.

L’enfrontament no va quedar allà sinó que va continuar amb la polèmica del mal estat del servei de Rodalies a Catalunya. En aquest cas, Rufián va carregar contra Junts, a qui va recriminar que col·loqui els seus “amiguets” al Consell d’Administració de Renfe, però després no vulguin fer rodes de premsa al Congrés amb la bandera espanyola de fons.

El dirigent republicà, preguntat per la polèmica després de les critiques dels de Carles Puigdemont a la seua publicació a la xarxa social X va assegurar que era “una resposta” a una agressió anterior d’aquest i va titllar l’actitud de Junts de “vergonya”.

Nogueras carrega contra la “insolidaritat històrica” de Madrid

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va defensar ahir el repartiment de menors migrants pactat amb el Govern central i va acusar comunitats com Madrid o Aragó d’haver mantingut una “insolidaritat històrica” en aquest àmbit. Segons la dirigent independentista, el nou decret corregeix una “desigualtat estructural” que ha perjudicat Catalunya durant anys. “Jo crec que hem de ser molt rigorosos. Hi ha unes places estructurals assignades a cada comunitat autònoma i aquestes places s’assignen a través d’uns criteris i Catalunya sempre ha estat molt per sobre de les places que té”, va explicar. Així mateix, la dirigent juntaire va afegir que l’acord és “temporal” i que es podrà revisar d’aquí a un any en funció del “context”. “Potser d’aquí a un any estarem pitjor i caldrà revisar criteris. La situació és canviant i no té cap sentit que hi hagi una norma estàtica”, va argumentar Nogueras.

Mentrestant, els governs autonòmics de diferents colors van presumir de la seua solidaritat cap als menors migrants i van atacar el pacte per la distribució territorial assolit amb la formació de Carles Puigdemont. Enmig de l’allau de queixes expressades per les comunitats del PP des que el Govern de l’Estat va aprovar el reial decret-llei per fer obligatori el repartiment de menors migrants, va ser un president socialista el que ahir va avisar que no admetrà lliçons de solidaritat dels qui pacten amb un “supremacista identitari” com Carles Puigdemont. El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, que no va avançar si presentarà un recurs com el que ja van anunciar governs autonòmics del PP, va opinar que amb el pacte migratori amb Junts, que és “qualsevol cosa menys progressista”, “es dinamiten les opcions de qualsevol pacte d’Estat” en aquest àmbit. Els criteris per al repartiment s’hauran d’aprovar a la Conferència Sectorial d’Infància en un termini de tres mesos, abans del 20 de juny. No obstant, si no s’aconsegueix la unanimitat, aquests criteris es regularan tal com estableix el reial-decret llei aprovat.

Enèsima picabaralla entre Feijóo i Sánchez al Congrés

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va acusar ahir al Congrés al cap l’Executiu central, Pedro Sánchez, d’“utilitzar” Telefónica per “extorsionar als mitjans de comunicació”, després de la reunió que al febrer va mantenir a París el ministre per a la Transformació Digital i Funció Pública, Óscar López, amb el president de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, que té participació a Prisa. Al seu torn, el president va obviar aquest assumpte i el va atacar amb la gestió del president de la Generalitat, Carlos Mazón. “Vostè eludeix el cessament del senyor Mazón abraçant la ultradreta”, va etzibar.