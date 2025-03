Israel inicia operacions “específiques” a Gaza després de la matança de dimarts

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Les Forces de Defensa d’Israel (FDI) van anunciar ahir el llançament d’operacions terrestres “precises” al sud i el centre de la Franja de Gaza amb l’objectiu d’ampliar la “zona de contenció”, un dia després de trencar l’alto el foc amb Hamas amb una onada d’atacs que han deixat centenars de morts.

Militars israelians van entrar al denominat corredor Netzarim, que parteix en dos l’enclavament palestí a la part central, mentre que un altre grup es va desplegar a la zona sud i està “a punt per a futures accions”, segons l’anunci oficial de les FDI.

D’altra banda, almenys quatre persones van ser detingudes ahir per les forces de seguretat a Jerusalem en el marc de les multitudinàries manifestacions en contra del Govern de Benjamin Netanyahu per la situació a Gaza. Els manifestants es van concentrar per protestar pels plans del Govern de destituir el cap del Shin Bet, Ronen Bar, i per exigir un retorn a l’alto el foc a Gaza que permeti alliberar els ostatges que encara estan segrestats a l’enclavament palestí.

Mentrestant, el president dels EUA, Donald Trump, va assegurar que l’Iran ha reduït la “intensitat” del suport que dona als rebels houthi, que controlen àmplies zones del Iemen.