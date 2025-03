Rússia i Ucraïna s’acusen de violar la treva energètica tot just entrar en vigor

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Rússia i Ucraïna es van acusar ahir mútuament de violar la treva energètica de 30 dies, hores després que fos acordada dimarts pels presidents de Rússia, Vladímir Putin, i EUA, Donald Trump, durant una conversa telefònica que, no obstant, va despertar l’optimisme entre els dirigents europeus.

Segons Kíiv, diversos drons russos van impactar en dos hospitals situats a la regió fronterera de Sumi i a la infraestructura energètica de l’empresa nacional ferroviària a la regió de Dnipropetrovsk, al centre del país. La infraestructura del sistema elèctric també va ser assolida a la ciutat de Sloviansk, a la regió oriental de Donetsk, escenari dels combats més cruents.

En resposta, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, que mai no va arribar acceptar la treva energètica russa –només es va comprometre a estudiar-la–, va acusar Putin de violar la seua pròpia ordre.

Per la seua part, el ministeri de Defensa de Rússia va acusar Ucraïna de colpejar un dipòsit de petroli a la regió russa de Krasnodar.

Amb tot, el president ucraïnès va expressar la seua confiança a aconseguir per a aquest any una “pau duradora”, després d’haver conversat per telèfon amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, el “lideratge” del qual, va dir, és fonamental per arribar a aquest desenllaç. A més, va transmetre a Trump que està preparat per fer efectiva una treva parcial que posi fi als atacs de tots dos bàndols contra les infraestructures energètiques i civils de l’enemic.

Mentrestant, el ministeri de Defensa de Rússia va anunciar l’intercanvi de 350 presoners de guerra amb Ucraïna –175 per cada part–, una mesura ja avançada la vigília pel Kremlin després de la conversa telefònica entre Putin i Trump sobre un possible acord de pau.

Brussel·les vol liderar les compres conjuntes d’armes

La Comissió Europea es va oferir ahir a liderar compres conjuntes d’armament per a tota la UE, jugant un paper central en les adquisicions com en el cas de les vacunes contra el coronavirus, mentre condiciona el pla de préstecs a material militar amb un 65% de components europeus i que garanteixi, en el cas d’armament pesant, la cadena de subministraments i el desplegament davant de possibles restriccions, aïllant de moment els EUA.

Els caps d’Estat i de Govern de la UE seguiran avui en una cimera europea el debat sobre com disparar la despesa en Defensa.Mentrestant, l’alta representant de la Unió Europea, Kaja Kallas, va insistir en la prioritat d’aconseguir l’enviament de dos milions de projectils d’artilleria per a Ucraïna.

Putin anuncia “avenços” a la regió russa de Kursk

El president de Rússia, Vladímir Putin, va anunciar ahir “avenços” cap a la “derrota de l’enemic” a la regió russa de Kursk, on les tropes russes han portat a terme durant les últimes hores “operacions efectives” contra l’Exèrcit ucraïnès, que va iniciar a l’agost una incursió militar en aquesta zona.

Així mateix, Rússia està intensificant els assalts a la regió del sud ucraïnesa de Zaporíjia, alhora que Ucraïna contraataca a la zona de Pokrovsk, a Donetsk.