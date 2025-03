El fort vent protagonitza la primera jornada de Martinho

Incidències per les fortes ratxes de vent de la borrasca Martinho. - ADRIÁN IRAGO / EUROPA PRESS

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Les incidències pel fort vent, amb ratxes que van superar els 130 quilòmetres per hora en diversos punts del nord peninsular, van protagonitzar ahir el primer matí de la borrasca Martinho, mentre a Andalusia es continuava buscant un motorista que va desaparèixer dimecres arrossegat per un riu i la moto del qual es va localitzar al matí. Per avui s’esperen precipitacions generalitzades, més abundants en punts muntanyosos de l’oest peninsular i baixada de les temperatures.