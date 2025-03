Junts i PP impedeixen aprovar l’Agència de Salut Pública

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Congrés va donar ahir llum verda a la llei contra el desaprofitament alimentari, però l’aprovació va quedar enfosquida pel dur xoc que es va viure a la Cambra Baixa entre els partits del Govern amb PP i Junts, fins al punt en què les dos formacions es van unir per, per sorpresa, tombar la creació d’una Agència Estatal de Salut Pública, amb la qual inicialment estaven d’acord. Junts va reaccionar així al veto a la Mesa el Congrés, amb majoria de PSOE i Sumar, d’una esmena que va incorporar al Senat a la llei de desaprofitament per permetre allargar la vida de plantes de tractament de purins, com demana el sector del porcí, amb gran presència a Lleida. El Govern va vetar aquestes esmenes emparant-se amb l’article 134.6 de la Constitució que assenyala que “tota proposició que suposi augment dels crèdits o disminució dels ingressos pressupostaris requerirà la conformitat del Govern central per a la seua tramitació”. La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, va assegurar que el Govern espanyol “hauria d’entendre” que el seu partit està disposat a anar “fins al final” en defensa dels agricultors i ramaders de Catalunya. El rebuig de Junts de l’Agència Estatal de Salut va molestar ERC, que va retreure als de Carles Puigdemont que “per una enrabiada absurda” votessin “en contra dels interessos dels catalans”. “Havíem aconseguit que la llei inclogués un reconeixement a la innovació incremental que ocupa més del 7% dels treballadors en una indústria potent a Catalunya”, va afirmar. Per al Partit Popular, a qui la Mesa va vetar una esmena per rebaixar l’IVA dels aliments bàsics al 2 per cent, es tracta d’una decisió “arbitrària” i va acusar de “prevaricar” PSOE i Sumar. Fins i tot en l’arrancada del ple, tot el grup del PP va protestar amb cops als escons i posant-se dempeus amb l’objectiu de paralitzar el ple.

Llum verda a la llei del malbaratament, que ja té Catalunya

El Congrés va aprovar ahir la nova llei de prevenció de les pèrdues i del desaprofitament alimentari, que ja pot publicar-se i entrar en vigor. La llei té com a objectiu reduir el malbaratament per tots els agents de la cadena alimentària i promoure l’economia circular. Posa el focus en la producció, en la venda detallista, en restaurants i en serveis de menjars, així com en les llars. La finalitat és rebaixar entre un 20 i un 50% els residus. Catalunya ja compta amb una llei pròpia contra el desaprofitament des del 2020, per la qual cosa la majoria de punts ja s’apliquen actualment aquí.