Sánchez carrega contra el “pacte del Ventorro” entre Carlos Mazón i Vox

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va acusar ahir el PP de ser “còmplice” de l’extrema dreta i voler ampliar el pacte entre el govern de Carlos Mazón i Vox “a tot Espanya”. Sánchez ho va dir des de Palma de Mallorca, durant la inauguració del XV Congrés del PSIB-PSOE. El secretari general del PSOE i president espanyol es va referir a l’acord entre el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, i Vox, per aprovar els pressupostos, que va descriure com “el nou full de ruta de la majoria negacionista”. De fet, va batejar l’acord com “el pacte del Ventorro”, en al·lusió al restaurant on “suposadament”, va dir, va estar Mazón “durant les hores dramàtiques de l’octubre passat” quan la dana colpejava el País Valencià.

“Està claudicant davant dels postulats de la ultradreta”, va indicar. Així, va assenyalar que el “pacte del Ventorro” és el full de ruta de “la retallada en drets” o “la negació de la transició ecològica”.

Com a exemple va citar el vot en contra del PP a la creació de l’Agència Estatal de Salut Pública aquesta setmana al Congrés dels Diputats. “Han votat en contra de reforçar la sanitat i la salut pública al nostre país”, va afirmar.

D’altra banda, el president del Govern central es va comprometre a estar “al costat dels ramaders, de les indústries, de les empreses i dels treballadors” que puguin veure’s afectats per “una guerra comercial que ningú vol” iniciada pels aranzels imposats pels EUA.

El PP el culpa de “sacrificar la seguretat nacional”

La vicesecretària de Mobilització i Repte Digital del PP, Noelia Núñez, va acusar ahir el president del Govern central, Pedro Sánchez, de “sacrificar la seguretat nacional en benefici de la seua seguretat personal” i va demanar que l’augment de la despesa militar l’aprovi el Congrés, “no d’esquena” i mitjançant “nyaps legislatius com els que pretén”, al seu parer, l’Executiu.

Així ho va expressar la dirigent durant un acte sobre la participació dels joves en el debat parlamentari, en el qual va posar èmfasi que l’actual generació “s’enfronta a un dels reptes geopolítics més grans”. “I Sánchez sacrifica la seguretat nacional en benefici de la seua seguretat personal, només parla per ell mateix, no pot parlar ni en nom del Govern, ni del Parlament ni dels espanyols”, va criticar, per qüestionar que el cap de l’Executiu cridi a defensar la pau quan “no pot garantir-la ni dins del seu propi Govern en matèria de defensa”, en al·lusió a les discrepàncies amb Sumar, que prova de “boicotejar” l’OTAN.Núñez va subratllar que el PP portarà la propera setmana tant al Congrés com al Senat iniciatives perquè el Govern central, que va titllar com “en descomposició”, “es retrati” sobre l’increment del pressupost militar que demana la Unió Europea.