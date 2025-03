Un nou bombardeig israelià a Gaza eleva a 670 els morts després del final de l’alto el foc

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Almenys dos persones van morir i algunes més van resultar ferides ahir en un bombardeig israelià sobre l’edifici de cirurgia de l’Hospital Nasser, a Khan Yunis, al sud de la Franja de Gaza. “Les forces d’ocupació han atacat l’edifici quirúrgic de l’Hospital Nasser, que allotja nombrosos pacients i ferits, i s’hi es va produir un gran incendi”, va denunciar el ministeri de Sanitat gazià. El bombardeig “ha sembrat el pànic i ha provocat l’evacuació completa de l’edifici, que ha quedat destruït en gran part”, van afegir.

Israel va justificar l’“atac selectiu” contra un membre del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas). En aquest sentit, entre els morts hi hauria el membre del Comitè Executiu de Hamas Ismail Barhum. Barhum estaria sent atès a l’hospital a causa de les ferides “crítiques” que va patir dimarts passat en un bombardeig a Rafah en el qual a més va morir el seu nebot, Mohamed Barhum, segons recull l’agència de notícies palestina Sanad.

Prèviament a l’atac, el ministeri de Sanitat gazià, sota l’autoritat del moviment islamista Hamas, va comunicar que un total aproximat de 50.021 palestins haurien mort i 113.274 haurien resultat ferits a l’enclavament palestí des del 7 d’octubre del 2023, quan va tenir lloc el començament de les operacions d’Israel després de l’atac efectuat per les milícies palestines al seu territori, i que es van saldar amb més de 1.200 morts.

El ministeri va precisar que les operacions israelianes han deixat 41 morts i 61 ferits en les últimes 24 hores i que, des que Israel va decidir donar per conclòs l’alto el foc el 18 de març, en les seues operacions han mort 673 palestins i 1.233 han resultat ferits.

El director general del ministeri de Sanitat gazià, el doctor Munir al-Barash, va detallar posteriorment que entre els morts hi ha 15.613 menors d’edat, dels quals 872 no havien complert encara el seu primer any de vida i 247 eren nounats. Així mateix, el director va afegir que al voltant del 7 per cent del total de la població ha estat víctima de l’ofensiva militar israeliana ja sigui per ferides o directament la mort.

Pel que fa als ferits, més de 25.000 requereixen rehabilitació i tractaments a llarg termini, mentre que hi ha uns 4.700 casos d’amputacions, entre els quals figuren uns 850 nens.

Israel aprova iniciar una moció de censura contra la fiscal general

El Govern israelià va aprovar ahir la posada en marxa del mecanisme d’una moció de censura contra Gali Baharav Miara, la fiscal general del país i rival del primer ministre, Benjamin Netanyahu, en mig de protestes contra la deriva autoritària que, critica l’oposició, està adoptant el mandatari amb el suport dels seus socis d’ultradreta. Netanyahu havia acusat diverses vegades Baharav Miara de superar les seues competències i obstaculitzar les seues tasques de govern. La fiscal, per contra, defensa que ha actuat sempre correctament en la seua funció, ha fet saber per carta aquest diumenge, “de presentar al Govern els límits de la llei”. Després de l’aprovació dels preparatius, la fiscal general serà citada a una o diverses audiències davant d’un comitè assessor estatutari presidit per l’expresident del Tribunal Suprem, Asher Grunis. Després de les conclusions del comitè assessor, el Govern podrà destituir-la oficialment.