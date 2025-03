La UE vol que els europeus estiguin llestos per a guerres i emergències

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea presentarà avui dimecres l’Estratègia de Preparació de la Unió, que recomanarà als ciutadans europeus mantenir a les seues llars reserves suficients d’aigua, aliments, medicaments i bateries per ser autosuficients durant 72 hores en cas d’emergències com conflictes armats, atacs cibernètics o pandèmies.

Segons va avançar ahir El País, l’estratègia inclou 30 accions destinades a enfortir la resiliència de la població europea a través de simulacres, cursos especialitzats o de la creació d’una plataforma digital que proporcioni informació sobre la ubicació de refugis. A més, es planteja coordinar a nivell europeu reserves estratègiques de recursos essencials, incloent fàrmacs, matèries primeres, energia i aliments.

L’esborrany destaca que “cal preparar-se per a incidents i crisis intersectorials a gran escala, inclosa la possibilitat d’agressió armada, que afectin un o més estats membre”.

La Comissió explica que donarà directrius als estats membre per traçar els preparatius perquè la població pugui afrontar amb recursos aquests tres primers dies clau.

A més, la Comissió Europea va presentar dimarts passat el Llibre Blanc de la Defensa, un pla de set passos destinat a rearmar la UE per al 2030 amb l’objectiu que Europa es converteixi en un actor independent i creïble en defensa. Aquest pla contempla una inversió de 800.000 milions d’euros per preparar Europa per a possibles atacs en un termini de tres a cinc anys.

Aquestes mesures arriben després de la publicació d’un informe encarregat per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que destaca la necessitat de reforçar les capacitats militars de la UE.

Paral·lelament, la Comissió Europea donarà suport a 47 projectes estratègics d’explotació de matèries primeres crítiques en territori de la Unió Europea, cas del cobalt, liti o magnesi, per al proveïment del continent europeu, dels quals 7 són a Espanya, amb què busca millorar el subministrament, reduir la dependència de països com la Xina i reforçar la cadena de valor de les matèries primeres europees.

Rússia i Ucraïna treballaran per una treva energètica i marítima

Rússia i Ucraïna es van comprometre després de tres dies de negociacions per separat amb els EUA a l’Aràbia Saudita a suspendre els atacs contra les seues infraestructures energètiques i a assegurar la lliure navegació al mar Negre, però per a l’aplicació d’una treves ambdós parts imposen encara una sèrie de condicions, segons va anunciar ahir la Casa Blanca. Aquesta ronda de negociacions va acabar sense una declaració conjunta firmada per les tres parts i sense que s’especifiquessin la data, l’hora i els termes i condicions en què es faran efectives les dos treves, sobre els detalls de les quals continuaran treballant les tres parts implicades en els propers dies.