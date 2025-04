Tragèdia a la mineria asturiana

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Cinc persones van morir i unes altres quatre van resultar ferides de gravetat en una explosió registrada cap a les 9.30 hores del matí d’ahir en una mina de Cerredo, al consell de Degaña, a l’extrem sud-occidental d’Astúries. En un primer moment es va reportar que l’esclat va ser provocat per problemes en una màquina, tanmateix les primeres investigacions apunten que va ser deguda a una bossa de grisú, un gas compost principalment per metà que es troba a les mines de carbó i que és altament inflamable. En el moment dels fets, els operaris es trobaven fent treballs amb un permís d’explotació relacionat amb un possible ús de mineral per a la fabricació de grafit al tercer pis de l’explotació, va detallar el portaveu del Govern asturià, Guillermo Peláez.

Després de l’accident, va ser mobilitzada la Brigada de Salvament Miner d’Hunosa, que va traslladar quatre brigadistes i el seu director a l’helicòpter del 112 d’Astúries, i tres més per carretera per col·laborar en el rescat dels atrapats. Tots els morts, que tenen edats compreses entre els 32 i els 54 anys, i quatre dels ferits són veïns de la comarca lleonesa de Laciana, mentre que un altre dels ferits, que va ser traslladat amb ferides molt greus fins a l’Hospital Universitario Central d’Astúries (HUCA), a Oviedo, és veí de Degaña.

A l’entrada de la galeria, on es van situar els bombers i els serveis d’emergència que van acudir a socórrer les víctimes i els ferits, es van reunir unes cinquanta persones entre veïns, coneguts i familiars, que van protagonitzar escenes dramàtiques al conèixer el resultat de l’explosió. A la zona també es van desplaçar diverses autoritats, com la delegada del Govern a Astúries, Adriana Lastra.

Inaugurada el 2009 com una de les més modernes d’Espanya, la mina de Cerredo es trobava pràcticament sense activitat des de fa set anys, encara que des de l’estiu passat l’empresa Blue Solving comptava amb autorització per a un projecte d’investigació sobre usos alternatius al carbó. D’aquesta manera, segons va comentar la consellera d’Indústria, al punt en el qual es va produir l’accident mortal s’estaven executant treballs “normals en un permís d’investigació complementària”.

El pitjor accident miner registrat a Astúries en tres dècades

L’accident registrat a la mina asturiana de Cerredo on van perdre la vida cinc persones, és el més greu registrat a Astúries en tres dècades i se suma a una llarga llista de sinistres amb víctimes mortals ocorreguts en aquest tipus d’instal·lacions a tot Espanya. El més recent va tenir lloc fa poc més de 2 anys, quan van morir tres geòlegs a causa d’un despreniment en una galeria a Súria (Barcelona), mentre que el més greu va tenir lloc el 31 d’agost del 1995 al pou San Nicolás de Mieres (Astúries), on catorze miners van perdre la vida després d’una explosió de gas grisú al pou San Nicolás.