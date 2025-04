Espanya preveu accelerar la despesa en Defensa

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La ministra espanyola de Defensa, Margarita Robles, va afirmar ahir a Lisboa que Espanya complirà “molt anticipadament” el seu compromís amb l’OTAN d’arribar a dedicar el 2% del PIB en defensa, un objectiu inicialment previst per al 2029.

L’augment de la despesa en defensa per part d’Espanya per arribar a aquest percentatge “no és un problema tant de terminis”, sinó de ser rigorosos, va assenyalar Robles a Lisboa.

Mentrestant, l’alta representant per a la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, va demanar suport militar a Ucraïna per reforçar la seua posició negociadora i va subratllar que Rússia “tampoc no pot lliurar aquesta guerra fins a l’infinit”. A més, va defensar que l’acord de pau ha d’incloure l’intercanvi de presoners de guerra i l’alliberament dels civils detinguts, així com el retorn dels presoners “forçosos” i dels nens ucraïnesos “traslladats”.

Per la seua part, les autoritats ucraïneses van confirmar que estan treballant amb els EUA en l’elaboració d’un nou acord sobre terres rares, després de l’últim esborrany entregat per Washington i enmig de retrets entre les parts de voler fer marxa enrere en el que ja s’havia pactat.