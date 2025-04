Von der Leyen diu que la UE té “el poder per contraatacar” els aranzels de Donald Trump

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va manifestar ahir que la Unió Europea té “el poder per contraatacar” els aranzels globals que avui dimecres imposarà el president nord-americà, Donald Trump, contra els quals Brussel·les té “un pla sòlid” per defensar-se.

Von der Leyen va insistir que el principal objectiu de la Unió Europea és “trobar una solució negociada” però, alhora, en un discurs al Parlament Europeu, va assegurar que té “un pla sòlid” amb “contramesures fermes” per respondre als aranzels recíprocs de Washington. “Si és necessari, protegirem els nostres interessos, la nostra gent, les nostres empreses. Vull ser molt clara amb l’objectiu de la nostra resposta”, va assenyalar.

La Comissió Europea ja va anunciar represàlies contra les exportacions nord-americanes a la UE per valor de 26.000 milions d’euros, que en principi vol aplicar des de mitjans d’abril. En tot cas, davant dels eurodiputats, va reiterar que la UE compta amb el mercat únic més gran del món, de “la força per negociar i per contraatacar”. “Els ciutadans d’Europa ho han de saber: junts promourem i defensarem sempre els nostres interessos i valors i sempre defensarem Europa”, va apuntar. La presidenta de la Comissió Europea va comptar amb el suport del PP Europeu, dels socialdemòcrates, dels liberals i els Verds, mentre que el seu discurs va obtenir el rebuig de l’Esquerra Europea i els partits d’extrema dreta.

Fins ara, Trump ha anunciat un augment del 25% en els aranzels a les importacions d’acer, alumini, automòbils i components per a cotxes. Els pròxims sectors que s’enfrontaran a aranzels seran els semiconductors, els productes farmacèutics i la fusta. I avui s’esperen els “aranzels recíprocs” que s’aplicaran immediatament a gairebé tots els productes i països del món que tinguin activats impostos duaners sobre béns i serveis nord-americans. El president nord-americà ha arribat a considerar l’IVA un aranzel, una cosa que Brussel·les ha titllat d’“absurd”.

La relació comercial entre els EUA i la UE ascendeix a 1,7 bilions de dòlars anuals i el dèficit per a Washington és de tot just 50.000 milions respecte a Brussel·les una vegada considerats els béns i serveis, segons la Comissió Europea.

Washington té sobre la taula imposar taxes globals del 20%

Els assessors de la Casa Blanca haurien elaborat una proposta per imposar aranzels del voltant del 20% a la majoria de les importacions cap als EUA, segons van indicar al diari The Washington Post fonts familiaritzades amb l’assumpte, abans que Donald Trump anunciï les mesures del que ha anat denominant com “Dia de l’Alliberament”.

Així mateix, els funcionaris de l’Administració estarien considerant la possibilitat d’utilitzar els bilions de dòlars en ingressos obtinguts per finançar una rebaixa d’impostos o el pagament de dividends a la majoria de nord-americans, encara que la planificació al voltant d’aquesta mesura és molt preliminar, van assenyalar les fonts.Trump anunciarà els aranzels globals a les quatre de la tarda a Washington (20.00 GMT), després del tancament de Wall Street. L’esdeveniment ha estat batejat com Make America Wealthy Again (fer els EUA rics de nou).