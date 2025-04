Israel implanta un nou corredor a Rafah per dividir el sud de Gaza

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va anunciar ahir la creació del corredor Morag, una franja de terra que creua la ciutat de Rafah d’est a oest i divideix el sud de la Franja de Gaza com ja va fer el corredor Netzarim al centre de l’enclavament.

Segons va relatar el primer ministre israelià, les tropes desplegades a la Franja de Gaza han “capturat zones i atacat els terroristes” al sud, a més d’implementar el corredor Morag. “Estem dividint la Franja i estem augmentant la pressió pas a pas perquè ens entreguin els ostatges”, va dir. Netanyahu va recalcar que el corredor Morag farà de “segon” corredor Filadèlfia, al·ludint així a la frontera divisòria entre el sud de la Franja de Gaza i Egipte ocupat per les tropes israelianes en el marc de la seua ofensiva contra el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) després dels atacs del 7 d’octubre del 2023.

Ahir, almenys vint-i-dos persones, entre les quals diversos nens, van morir a causa d’un bombardeig executat per l’Exèrcit d’Israel contra una clínica de l’Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA) situada al campament de refugiats de Jabalia, ubicat al nord de la Franja de Gaza.

El TPI recorda a Hongria que ha de detenir Netanyahu

El Tribunal Penal Internacional (TPI) va recordar ahir que Hongria, com a signant de l’Estatut de Roma, no pot “unilateralment” incomplir els dictàmens que emanin de la Haia, per la qual cosa en teoria hauria de detenir el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, sobre qui pesa una ordre d’arrest pels crims de guerra i contra la humanitat suposadament perpetrats a la Franja de Gaza. Netanyahu tenia previst iniciar ahir una visita a Hongria convidat pel seu primer ministre, l’ultranacionalista Viktor Orbán, que ha menyspreat l’ordre d’arrest del TPI contra el cap de Govern israelià.

La Unió Europea va insistir, per la seua part, en el suport del bloc al TPI, però evitant detallar quines seran les conseqüències si Budapest no deté Netanyahu.