Josep Borrell rep el Premi Europeu Carles V

El polític i diplomàtic català Josep Borrell Fontelles, exvicepresident de la Comissió Europea i alt representant de la política exterior i de seguretat de la UE del 2019 al 2024, ha estat guardonat amb el Premi Europeu Carles V en la seva divuitena edició. El reconeixement destaca la seva "defensa de la pau, la democràcia i els valors europeus" al llarg de la seva trajectòria professional.

El conseller de Presidència, Interior i Diàleg Social de la Junta d'Extremadura, Abel Bautista, ha anunciat el veredicte d'aquest prestigiós guardó durant una roda de premsa celebrada a Mèrida. Cal recordar que en l'edició anterior, el premi va ser atorgat a l'expresident del Banc Central Europeu (BCE) i expresident del Consell de Ministres de la República d'Itàlia, Mario Draghi.

Un reconeixement als valors europeus

Aquest guardó, que concedeix el Patronat de la Fundació Acadèmia Europea i Iberoamericana de Yuste, té com a objectiu reconèixer aquelles persones físiques, organitzacions, projectes o iniciatives que hagin contribuït amb el seu esforç al coneixement general i l'engrandiment dels valors culturals, socials, científics i històrics d'Europa o a la unificació de la Unió Europea.

La distinció a Borrell arriba després d'una llarga carrera al servei de les institucions europees, on ha defensat fermament el projecte d'integració europea i el paper de la UE al panorama internacional, especialment durant el seu mandat com a alt representant, període marcat per complexos desafiaments geopolítics.