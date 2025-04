Almenys 14 morts a la ciutat de Zelenski després d’un atac rus

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Almenys 14 persones, entre les quals sis nens, van morir ahir en un atac rus amb un míssil balístic contra la ciutat ucraïnesa de Kriví Rih, localitat natal del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, segons va informar ell mateix a les xarxes socials. Més de 50 persones van resultar ferides en l’atac que anava dirigit contra el centre d’aquesta ciutat, que abans de la guerra tenia 600.000 habitants.

Precisament, l’OTAN va instar ahir Rússia a acceptar sense condicions i sense més dilació un alto el foc a Ucraïna i va deixar clar que li correspon donar com més aviat millor una resposta als EUA, que han impulsat els contactes diplomàtics. “Òbviament, ara la pilota està a la teulada russa”, va indicar el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, al terme de dos dies de reunió dels ministres d’Exteriors de l’Aliança. Va elogiar els esforços diplomàtics dels EUA per posar fi al bloqueig de la situació i va assegurar que tant els EUA com la resta d’aliats continuen veient “absolutament” Rússia com la seua pitjor amenaça.