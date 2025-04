Illa diu que “protegiran” els sectors afectats

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va explicar ahir que el Govern està preparant un pla per “protegir” els sectors afectats pels aranzels imposats per Trump. “Tenim els instruments i els utilitzarem”, va dir des de la Vall de Núria, on el Govern va iniciar unes jornades de treball que segueixen avui. Illa va descartar incorporar partides per confrontar els aranzels al segon suplement de crèdit que el Govern negocia amb ERC i comuns. També va admetre que la situació és “complexa” i ha demanat als ciutadans “serenitat, confiança i determinació”. Dilluns té previst presentar i discutir el pla amb agents econòmics i socials reunint la Taula de Diàleg Social per abordar les conseqüències dels aranzels i avançar en les primeres mesures. Junts, per la seua part, va demanar que es convoqui tots els grups parlamentaris.