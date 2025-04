Israel bombardeja un col·legi de Gaza i deixa 31 morts

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Un atac executat per les Forces de Defensa d’Israel (FDI) sobre una escola de ciutat de Gaza ahir va deixar almenys 31 morts i un centenar de ferits, segons van confirmar les autoritats de la Franja, controlades per Hamas. Entre els morts hi ha almenys dinou nens, dones i ancians, però el nombre de víctimes totals així com de ferits és incert ja que “un gran nombre de màrtirs i ferits” no han pogut traslladar-se als hospitals de la zona, segons l’Oficina de Premsa gaziana. Hamas, per la seua part, va denunciar que el bombardeig de l’escola és una nova mostra del “genocidi” que porten a terme les forces israelianes a la Franja de Gaza, especialment contra els nens i les dones desplaçades i també va acusar la comunitat internacional guardar un “vergonyós silenci”.

Les FDI i el servei d’intel·ligència israeliana van acusar Hamas de “violar sistemàticament el Dret Internacional, utilitzant cínicament i cruelment institucions civils i la població com a escuts humans per a actes terroristes”.

Per una altra banda, el portaveu de l’oficina de l’Alt Comissariat de l’ONU per als Drets Humans, Thameen al-Kheetan, va denunciar ahir que la represa de les ordres d’evacuació d’Israel a la Franja “no compleix amb el Dret Internacional” i va alertar que milers de persones estan sent “desplaçades forçosament” des d’amplis territoris dins de l’enclavament palestí.