Milers de persones protesten en 40 ciutats per un habitatge digne

Milers de persones es van manifestar ahir en fins a 40 ciutats de tot Espanya, entre les quals Barcelona i Madrid. en protesta per la manca i l’escassetat d’habitatge convocats pels sindicats d’inquilins, que exigeixen una rebaixa del 50% en els lloguers, acabar amb els rendistes, posar fi als desnonaments i prohibir les empreses de desokupació, entre altres reclamacions. Les protestes, que van transcórrer sense incidents, van ser convocades pel Sindicat d’Inquilines i Inquilins i altres organitzacions dels moviments veïnals i antidesnonaments, i amb el suport dels sindicats majoritaris CCOO i UGT. La marxa més nombrosa va ser la de Madrid, on els organitzadors van elevar la participació a entre 100.000 i 150.000 manifestants, xifra que la Delegació del Govern en va rebaixar a 15.000. A Barcelona, unes 12.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 100.000, segons l’organització, van recórrer l’avinguda Maria Cristina de Barcelona per protestar contra el preu dels lloguers i reivindicar el dret a l’habitatge. Els manifestants van corejar crits contra la llei d’habitatge de l’Executiu central i van exigir que “governi qui governi” es defensi el dret a l’habitatge. La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, va denunciar a l’inici de la marxa que “els lloguers segueixen pels núvols” i que “davant d’això els governs no han fet res”. “Els rendistes són culpables però els governs són responsables.” També va criticar que no s’hagin regulat els lloguers de temporada i va advertir que la crisi de l’habitatge no és “un problema molt complex” sinó “un conflicte”: “Només organitzant-nos, sortint al carrer i plantant-nos guanyarem”. Aquesta protesta és la segona després de l’organitzada el 23 de novembre.

CCOO i UGT de Catalunya van participar en la manifestació per protestar contra el preu dels lloguers perquè “treball digne i habitatge digne van de la mà”, segons el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, que va afirmar que “el moviment per un habitatge digne és una onada que no es pot aturar”.

“Igual que necessitem un treball digne, necessitem un habitatge digne”, va afegir el secretari general d’UGT, Camil Ros, qui va reclamar “seguretat i estabilitat” en els lloguers, tant als preus com a la durada.

Les protestes es van repetir en ciutats d’Andalusia, Galícia i el País Valencià, entre d’altres.