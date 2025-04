La Xina exigeix a Trump escoltar les borses i abandonar l’escalada

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Govern xinès va apressar ahir els Estats Units a abandonar una “injusta” guerra aranzelària que està abocant els mercats a col·lapses com el que va tenir lloc aquest divendres passat, un “abús”, un exercici de “tirania”, i una subversió “de l’ordre econòmic i comercial existent” al qual Pequín “s’oposa fermament”, com anticipa que també farà la resta de la comunitat internacional. Pequín va acusar els EUA d’utilitzar “els aranzels com a arma per exercir una pressió extrema i buscar interessos egoistes” en el que es tracta d’“un acte típic d’unilateralisme i assetjament econòmic”, abans de llançar un dur avís a l’administració nord-americana: “No causem problemes, però tampoc no els tenim por.” La Xina, que ha respost a Washington amb la imposició d’uns aranzels del 34%, adverteix que “continuarà adoptant mesures fermes per salvaguardar la seua sobirania”, i va avançar que la seua “porta al món s’obrirà cada cop més, sense importar com canviï la situació internacional”. “La globalització és el camí per al desenvolupament de la societat”, va dir.