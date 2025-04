Le Pen treu els seus simpatitzants als carrers i denuncia una “cacera”

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La líder ultradretana francesa Marine Le Pen, inhabilitada per a les presidencials del 2027 per una condemna de corrupció, va mostrar ahir els ullals en un míting a París, que va tenir la rèplica en una contramanifestació d’una esquerra dividida que no va aconseguir mobilitzar tant com s’esperava. “No ha estat una decisió de la Justícia, ha estat decisió política que maltracta l’estat de dret i l’estat de la democràcia”, es va indignar Le Pen, tres vegades candidata presidencial, davant de milers de simpatitzants reunits a la plaça de Vauban, a pocs metres d’Els Invàlids on hi ha el mausoleu de Napoleó Bonaparte. En un to combatiu i desafiador, va assegurar que no abaixarà els braços i va insistir en “les mentides, les calúmnies i els falsos processos” dels quals denuncia haver estat objecte. “M’havien d’eliminar de la vida política i sense la possibilitat de recurs”, va denunciar Le Pen, en al·lusió a l’execució immediata de la inhabilitació per a un càrrec públic durant cinc anys, que espera veure rebaixada en una apel·lació que es decidirà el 2026, abans dels comicis per als quals, segons els sondejos, és la favorita. L’ultra va rebre missatges de suport de figures d’extrema dreta com el president argentí, Javier Milei o el líder de Vox, Santiago Abascal.

A uns cinc quilòmetres de la plaça Vauban, milers de manifestants progressistes van acudir a la plaça de la República a una protesta en defensa de l’estat de dret convocada per la principal força d’esquerra del país, La França Insubmisa, i avalada pels Verds. L’afluència –estimada en menys de 5.000– va ser menor del que s’esperava, en part perquè ni el Partit Socialista ni el Comunista no van recolzar la concentració, argumentat que no volien polititzar un afer judicial. El partit del president Emmanuel Macron va celebrar un altre míting, en el qual l’exprimer ministre Gabriel Attal va defensar la condemna a Le Pen.