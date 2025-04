La UE ofereix aranzels "zero per zero" en béns industrials als EUA i insisteix en negociar

Publicat per efe Creat: Actualitzat:

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va anunciar aquest dilluns que la Unió Europea ha ofert als Estats Units aranzels "zero per zero" per als béns industrials, encara que també està preparada per respondre amb contramesures al pla aranzelari del president Donald Trump.

Von der Leyen va reiterar que la UE està "llesta per negociar amb els Estats Units" per trobar un acord en matèria d’aranzels però alhora prepara mesures per defensar els seus interessos, incloses la desviació dels fluxos comercials.

"Hem ofert aranzels 'zero per zero' per als béns industrials, com hem fet amb èxit amb molts altres socis comercials, perquè Europa sempre està llesta per a un bon tracte, així que el mantenim sobre la taula. Però també estem preparats per respondre amb contramesures i defensar els nostres interessos", va dir en una compareixença al costat del primer ministre de Noruega, Jonas Gahr Støre.

Fonts comunitàries van precisar que l’oferta d’aplicar tarifes zero de manera recíproca als béns industrials va ser part de les negociacions que va mantenir amb les autoritats nord-americanes el comissari europeu de Comerç, Maros Sefcovic, qui va parlar amb aquestes per última vegada la setmana passada.

Von der Leyen va incidir que la UE també es protegirà "contra els efectes indirectes (dels aranzels) a través de la desviació del comerç" perquè el crearà un "Grup de Treball de Vigilància de lImportaciones" que analitzi el nivell històric d’importacions cap al bloc per detectar si es produeix un augment sobtat específic de les arribades d’un cert producte o sector sobre el qual calgui actuar.

Preguntada sobre si la UE utilitzarà l’instrument contra la coerció econòmica, del qual es va dotar el 2023 i encara no ha estat utilitzat, Von der Leyen va dir que "tots els instruments són sobre la taula" i la UE haurà de veure com van les negociacions per decidir quin n’utilitzarà.

"Preferiríem tenir una solució negociada", va insistir Von der Leyen, qui va subratllar que el primer perjudicat pels aranzels seran els consumidors i empreses dels Estats Units, però aquests tindran també un "enorme impacte en l’economia global" i colpejaran en particular als països en desenvolupament."És un punt d’inflexió per als Estats Units", va dir.

La presidenta de la Comissió Europea va insistir que, més enllà de la preparació de represàlies i la mà estesa al diàleg amb els Estats Units, la UE també continuarà treballant per diversificar i reforçar les seues relacions comercials.

"Ens centrarem en el 83 % del comerç global més enllà dels Estats Units", va dir Von der Leyen, que va citar com a exemples d’aquest aprofundiment de les relacions comercials amb la UE els acords tancats recentment amb Mercosur, Mèxic i Suïssa, així com els que està treballant amb l’Índia, Tailàndia, Malàisia o Indonèsia.