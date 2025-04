Trump amenaça la Xina amb aranzels del 104% i tensa encara més la guerra comercial

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Tercera jornada negra a les borses mundials marcada novament per la guerra comercial iniciada pels aranzels de Donald Trump, que ahir va amenaçar la Xina amb aranzels del 104 per cent. Ahir, en un exemple de la volatilitat dels mercats, una entrada a la xarxa social X anunciant una pausa de 90 dies en el pla del mandatari nord-americà va fer girar Wall Street en un moment i passar de pèrdues a guanys del 5%, per tornar a caure posteriorment una vegada va transcendir que l’entrada era falsa i que no hi ha plans per aturar-ho.

Arrossegades per aquestes decisions, les borses de tot el planeta van marcar caigudes. Així, la borsa espanyola va tornar a caure més del 5% (-5,1%) per segona jornada consecutiva, fins a arribar als 11.785,8 punts, i es va situar en nivells de mitjans de gener passat.Las pèrdues més accentuades les va registrar la borsa xinesa de Hang Seng, que va caure un 13,22%. El Nikkei japonès va retrocedir un 7,83% i la borsa de Shanghai un 7,34%. A Europa, les pèrdues les va liderar la borsa portuguesa amb un 5,63%. La italiana va caure un 5,18%, la francesa un 4,78%, la britànica un 4,38% i l’alemanya un 4,19%. El petroli de qualitat Brent, que va enfonsar ahir la seua caiguda fins a mínims de 4 anys, arribant a cotitzar-se en els 62,92 dòlars, va acabar en els 64,31 dòlars.

Als EUA, Wall Street va arrancar amb baixades de més del 4% a primera hora. L’índex Dow Jones va arribar a retrocedir un 3,7%, l’S&P 500 un 4,15% i el Nasdaq un 4,5%. Les grans tecnològiques mundials, conegudes com les set de magnífiques –Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta i Tesla– han perdut més de 5,3 bilions de dòlars de capitalització des dels màxims dels últims mesos. Mentrestant, la Reserva Federal nord-americana va fer una reunió extraordinària de la junta de governadors després d’aquesta jornada de fortes pèrdues a les borses mundials a conseqüència de la guerra comercial oberta pel Govern. Trump va demanar al banc central que abaixi els tipus d’interès.

D’altra banda, Goldman Sachs va elevar la probabilitat d’una recessió als EUA al 45%, afegint-se així als temors dels grans bancs d’inversió sobre l’impacte dels aranzels globals de Trump, arran d’“un fort enduriment de les condicions financeres, el boicot dels consumidors estrangers i un continu augment de la incertesa política”.

La nova amenaça del president americà agreuja la crisi

El president dels Estats Units, Donald Trump, va avisar ahir que s’imposaran aranzels de fins al 104% a les importacions des de la Xina si Pequín no fa marxa enrere i retira la tarifa de represàlia del 34% addicional sobre els productes nord-americans anunciada divendres passat en resposta les mesures proteccionistes que del 2 d’abril.

Hores abans, Trump va dir que estava “obert” a negociar la seua dràstica política aranzelària només si serveix per resoldre el dèficit comercial que té el seu país amb les altres nacions. “Vull resoldre el problema del dèficit que tenim amb la Xina, amb la Unió Europea i altres nacions. Si volen parlar d’això, estic obert a parlar-ne. Però altrament, per què jo voldria parlar amb ells?”, va declarar.D’aquesta manera, va confirmar l’obertura de negociacions comercials amb el Japó, mentre que va assegurar que la redefinició de les relacions haurà de ser completa.