La presidenta del TSJC vol “respecte” a les sentències

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La magistrada Mercè Caso va demanar “respecte” a les resolucions judicials per no “debilitar l’estat de dret i les institucions que el protegeixen”, en el seu primer discurs com a presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), des d’on va prometre defensar els drets humans en un món “convuls”. La magistrada, de Jutges per a la Democràcia, va prendre dilluns possessió del seu càrrec en un acte celebrat al Palau de Justícia al qual va assistir la cúpula judicial, a més del president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de Justícia, Félix Bolaños. Dies després de l’allau de crítiques a l’absolució de l’exfutbolista Dani Alves, fins i tot des del Govern central, Caso va reclamar “respecte” per al treball dels jutges, malgrat reconèixer que en ocasions és “difícil d’entendre i compartir”, i va insistir que al Poder Judicial li “importen les persones que hi ha darrere de cada conflicte” i li “dolen els esforços i les esperes”. En aquesta línia es va pronunciar ahir la presidenta del Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, que va reclamar als futurs jutges que exigeixin respecte a les seues decisions en l’acte d’inauguració del curs a l’Escola Judicial.